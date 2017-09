Com 10 em campo, São Bento segura Confiança e está na Série B 2018

O futebol do interior vive! São 104 anos de história, uma cidade abraçada com o time e uma festa que vai varar a madrugada. O São Bento disputará em 2018, pela primeira vez, a Série B do Campeonato Brasileiro. O acesso foi conquistado na noite deste domingo, perante a 10 mil torcedores que lotaram o estádio Walter Ribeiro, com o empate em 0 a 0 suado diante do Confiança, já que o time sorocabano ficou com 10 após a expulsão de João Paulo. O resultado de 2 a 0 na ida foi decisivo para o acesso beneditino.





Os jogadores discutiram bastante, houve troca de empurrões e faltas mais firmes, com cinco cartões e pouco futebol. Foi assim o primeiro tempo entre São Bento e Confiança. Jogadas de perigo mesmo só a partir dos 21 minutos, quando Tito marcou após cobrança de falta. O artilheiro estava à frente da linha de defesa, e a jogada foi anulada. Do lado beneditino, Eder e Everaldo tentaram no contra-ataque, assustando Genivaldo, mas sem acertar o alvo. O Confiança se baseou nos chuveirinhos na área, facilitando o trabalho da defesa e dificultando a vida da equipe que precisava de gols.





Pouca coisa mudou na segunda etapa. O jogo seguiu com entradas firmes e muita reclamação. Aliás, foi na reclamação que o zagueiro João Paulo foi expulso, deixando o Bentão com 10 em campo desde os 26 minutos. A partir daí, o jogo passou a ser um ataque contra defesa. Nos minutos finais, Frontini levou o único susto ao goleiro Rodrigo Viana ao cabecear bola no canto. No desespero, Álvaro e Villa tentaram o gol de longe, mas também nada que assustasse. Foi só esperar, então, o tempo passar, a invasão do banco em campo, e o desabafo de Paulo Roberto Santos. Para o São Bento, o acesso coroa uma histórica arrancada que começou no título da Série A3 de 2013.





Com um agregado de 2 a 0, o São Bento está na Série B do ano que vem e segue vivo na disputa pelo título da terceira divisão. O time aguarda o adversário da semifinal, que sai do confronto entre CSA e Tombense. Os times se enfrentam nesta segunda-feira.





Os 9.937 torcedores que acompanharam o jogo marcaram o maior público do São Bento desde a estreia do Campeonato Paulista de 2007, jogo contra o Corinthians.





O Confiança lutou para não cair na maior parte do campeonato e se classificou com uma arrancada incrível na reta final da primeira fase, deixando o fantasma da degola para trás. O time lotou o Batistão, fez uma bonita festa, mas não conseguiu conquistar o acesso.





O acesso do São Bento à Série B é o segundo seguido sobre um time sergipano. Em 2016, o Bentão subiu para a Série C ao despachar o Itabaiana, do interior do estado. Agora a vítima foi o Confiança, da capital.





Globo Esporte