Com Coutinho só por 45 minutos, Liverpool vê Leicester aproveitar chances e é eliminado

(Foto: Getty Images)

Duas substituições mudaram a partida desta terça-feira em Leicester, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa. Coutinho foi titular do mistão do Liverpool, que dominou o primeiro tempo, mas não marcou, e o brasileiro deixou o jogo no intervalo para ser poupado para os próximos jogos. Aos 7 da segunda etapa, foi a vez dos anfitriões fazerem uma mudança, com Okazaki entrando no lugar de Ulloa, que se machucou sozinho ao cortar de cabeça uma cobrança de escanteio. Foi o japonês que abriu o placar, aos 20, e foi ele também que iniciou a jogada que terminou no golaço de Slimani, aos 33, garantindo a vitória por 2 a 0 para os Foxes, que avançam para as oitavas de final.





Craig Shakespeare, técnico do Leicester, sobre o jogo: "Eles têm um jogador de primeiro escalão com o Coutinho. Eu fiquei muito aliviado quando ele saiu. Sabemos o que Shinji (Okazaki) tem. Ele começa essa pressão na frente e leva outros com ele. Ele fez uma diferença real".





O Leicester saberá nesta quarta-feira qual será o seu adversário nas oitavas de final. O sorteio da quarta fase acontecerá logo depois do fim da rodada. Tottenham, Norwich City, Bristol City, Middlesbrough, West Ham, Crystal Palace, Swansea, Wolverhampton, Bournemouth e Leeds United foram os outros classificados desta terça.





O Liverpool terminou a partida com 70% de posse de bola e teve mais do que isso durante a maior parte do jogo. Foram 21 finalizações dos visitantes, contra apenas oito dos anfitriões. Mas sobrou eficiência ao Leicester e faltou pontaria ao adversário. Okazaki abriu o placar apenas no segundo chute no alvo dos Foxes, mas o time terminou com cinco finalizações certas contra apenas três dos Reds, que tiveram 10 chutes para fora e oito bloqueados.





As equipes voltam a se enfrentar neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Inglês. Os Foxes voltam a receber o Liverpool em seu estádio, às 13h30 (de Brasília), desta vez com os times completos. Os Reds ocupam a oitava colocação, e o Leicester é o 15º.





Globo Esporte