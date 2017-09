Com gol de Immobile, Itália vence Israel e encaminha lugar na repescagem europeia

Se talvez não consiga ultrapassar a Espanha, a Itália tampouco deverá ficar fora da Copa do Mundo via Grupo G das eliminatórias. O gol de Immobile garantiu a vitória da Azzurra sobre Israel, por 1 a 0, nesta terça-feira, em Reggio Emilia, e também ajudou a encaminhar o segundo lugar, ou seja, pelo menos um lugar na repescagem europeia para a tetracampeã mundial. Mas ainda falta futebol para os italianos convencerem de alguma maneira que podem erguer a taça na Rússia.





Apenas os primeiros de cada chave se classificam diretamente para o Mundial. A Itália tem 19 pontos, contra 22 da Espanha, mas a diferença no saldo de gols (29 a 12 depois de o espanhóis terem aplicado 8 a 0 em Liechtenstein) torna inviável uma troca de lugares em uma rodada - restam apenas dois jogos. Em terceiro está a Albânia, com 13 pontos, após o empate com a Macedônia também nesta terça. Veja a classificação atualizada





Não foi uma exibição de encher os olhos da Itália, especialmente no primeiro tempo. Com dificuldade para criar, a Azzurra viu até mesmo Buffon trabalhar bem, em chute de Cohen. Voltou melhor para o segundo tempo, com Zappacosta mais presente do que Conte no lado direito de ataque. Dali saiu o gol, aos oito minutos. Candreva cruzou na cabeça de Immobile, que anotou o seu sexto gol nas eliminatórias. As chances vieram com maior frequência, mas o goleiro Harush fez boas defesas e evitou vitória maior dos italianos.





Tudo será definido em outubro. No dia 6, a Itália recebe a Macedônia e se garante em segundo com um simples empate, enquanto Israel enfrenta a lanterna Liechtenstein no jogo dos eliminados. A líder Espanha recebe a Albânia e, na teoria, confirma a vaga na Copa se vencer - graças à enorme vantagem no saldo de gols.





Globo Esporte