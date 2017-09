Com presença de Lais Souza, ‘Experimentando Diferenças’ chega a Ribeirão Preto, SP

Lais Souza foi o grande destaque do evento dessa quarta-feira (20) (Foto: Nicholas Araujo)





Por Nicholas Araujo

Ribeirão Preto, SP









O projeto “Experimentando Diferenças” chegou a Ribeirão Preto (SP) nessa quarta-feira (20) para que o visitante possa experimentar os equipamentos utilizados pelos atletas paralímpicos. Instalado no Shopping Iguatemi, o espaço conta com bicicleta acoplada a uma realidade virtual, além de cadeiras de rodas para a prática do basquete e bocha.





Desenvolvido em 2013, em Salvador, o projeto viaja o Brasil com a "proposta de realizar em uma arena práticas de esportes adaptados". A ideia também serviu para aproximar os apaixonados pelo esporte aos Jogos Paralímpicos 2016, realizados no Rio de Janeiro. Após percorrer 30 cidades e promover 41 diferentes atividades, o projeto alcançou mais de 160 mil pessoas.





A abertura do evento contou com a presença da ex-atleta de ginástica artística Lais Souza, natural de Ribeirão, e uma das incentivadoras do projeto. Hoje, Lais realiza fisioterapia após sofrer um acidente na neve que a deixou paraplégica, além de ser uma das apoiadoras do esporte paralímpico no Brasil.





Neste evento também esteve presente a paratleta ribeirão-pretana Danielle Nobile, medalha de prata no Panamericano de Paratriathlon de 2017, realizado em Sarasota, na Flórida. Danielle sofreu um grave acidente em 2012 e encontrou no esporte um novo estilo de vida. Ao lado de Laís, as duas personalidades falaram sobre a importância do esporte e atenderam a imprensa presente.





"O projeto traz outra visão para as pessoas, dá possibilidade delas estarem em cima de uma cadeira de rodas e sentir a dificuldade que é arremessar a bola dentro de uma cesta, além de possibilitar que elas tenham um pouco de noção do que passamos nas ruas, as dificuldades nas calçadas, os lugares que não têm rampas, ou seja é importante para abrir a cabeça de quem anda. O evento é muito importante é um primeiro passo e vai ficar marcado para sempre", conta Lais.





O coquetel também contou com a presença do prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, do gerente geral do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto, Marcelo Borba, do diretor de operações do “Experimentando Diferenças”, Fernando Rigo, do superintendente regional da Caixa Econômica, Demerval Parado Junior, além de convidados e jornalistas.





A estrutura com bicicletas, cesta e cadeiras de rodas ficará no shopping até o dia 27 de setembro. Para participar, é preciso ser maior de oito anos e realizar um cadastro no balcão ao lado do espaço.





Serviço

Experimentando Diferenças

Quando: de 20 a 27 de setembro

Local: Piso Superior do Shopping Iguatemi

Horário: das 14h às 20h

Entrada Gratuita





Confira fotos do evento (clique na imagem para ampliar):





Estrutura montada no Shopping Iguatemi (Foto: Nicholas Araujo)

Lais Souza (Foto: Nicholas Araujo)

José Luiz Carabolante, Lais Souza e Silvia Piantino Silveira (Foto: Nicholas Araujo)

Da esquerda para a direita: Duarte Nogueira, Danielle Nobile, Lais Souza, Demerval Parado Junior, Marcelo Borba e Fernando Rigo (Foto: Nicholas Araujo)

As atletas Danielle e Lais ao lado de Fernando Rigo e funcionários da Caixa responsáveis pelo espaço (Foto: Nicholas Araujo)

Danielle Nobile e Silvia Piantino Silveira (Foto: Nicholas Araujo)

(Foto: Nicholas Araujo)