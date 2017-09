Com show de Aubameyang, Dortmund humilha Gladbach e abre vantagem para Bayern

O Borussia Dortmund manteve o seu início avassalador de Campeonato Alemão com o resultado mais impressionante até aqui: atropelou o Borussia Mönchengladbach por 6 a 1, neste sábado, no Westfalenstadion, e ampliou a vantagem para o Bayern de Munique na liderança após seis rodadas.





O show teve o atacante Aubameyang como protagonista. O gabonês marcou três vezes e ainda deu uma assistência para Philipp abrir o placar – o próprio camisa 20 fez mais um, enquanto Weigl completou para os donos da casa no fim. Stindl descontou. Aubameyang agora soma sete na Bundesliga e lidera a tabela de artilharia.





O Dortmund soma agora 16 pontos (só teve um empate), com incríveis 18 gols de saldo. O vice-líder é o Hoffenheim, que derrotou o Schalke também neste sábado e chegou aos 14 pontos. Em terceiro vem o Bayern, com 13 pontos. O Gladbach está em nono, com oito pontos.





Antes de visitar o Augsburg, no próximo sábado, o Dortmund terá um importante compromisso pela Liga dos Campeões: receberá o Real Madrid diante da Muralha Amarela, na terça-feira, pela segunda rodada da fase de grupos.





Globo Esporte