Com três de Messi e assistência de Dembélé para Suárez, Barcelona goleia no dérbi catalão

Com fatos rotineiros e algumas novidades, o Barcelona atropelou o Espanyol neste sábado para manter 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol e já abrir quatro pontos de vantagem para o Real Madrid. Maior artilheiro do dérbi catalão na Liga Espanhola, Messi marcou três vezes (uma delas em impedimento) para chegar a 18 gols contra o rival local, e Suárez retornou ao time recebendo uma assistência do estreante Dembélé para fechar a goleada por 5 a 0 no Camp Nou. Piqué também deixou o dele, e Paulinho disputa sua segunda partida com a camisa blaugrana.





Com a vitória, o Barcelona mantém 100% de aproveitamento, chega a nove pontos e já abre quatro de vantagem para o arquirrival Real Madrid. O líder do Espanhol é seguido pelo Sevilla, com sete pontos, e pela Real Sociedad, que tem seis pontos e encara o Deportivo La Coruña neste domingo. Com apenas um ponto, o Espanyol termina o sábado na 15ª posição.





O Barcelona dominou as ações desde o início do jogo e contou com a inspiração de Messi e Rakitic para dar trabalho para a defesa adversária. Aos 25, o croata deu grande passe para o argentino, impedido, dominar com espaço na área, cortar a marcação e chutar forte para os abrir o placar para os anfitriões. Rakitic quase ampliou cinco minutos depois, mas parou em grande defesa de Pau López. Aos 35, porém, o goleiro não pôde fazer nada. Messi tentou drible na área, David López cortou, mas a bola bateu em Diop e sobrou para Jordi Alba tocar de primeira para o camisa 10 dar um carrinho na pequena área e marcar o segundo. O Espanyol ainda deu um susto, mas o chute de Piatti parou na trave aos 42.





A partida ficou mais aberta na volta do intervalo, com Suárez quase marcando de letra aos dois minutos, e Piatti passando perto em toque por cobertura aos cinco. Mas buscar o ataque fez com que o Espanyol deixasse espaço na defesa, e o Barcelona aproveitou. Jordi Alba deu outro passe para Messi fazer o terceiro aos 21. Paulinho passou perto de fazer seu primeiro gol pelo Barça aos 35, mas Piqué não desperdiçou sua chance e cabeceou para o fundo do gol aos 41. Ainda deu tempo de Dembélé contribuir. Fazendo sua estreia no time, o francês recebeu lançamento de André Gomes, avançou em velocidade e cruzou rasteiro para Suárez fechar o placar aos 44.





O Barcelona agora volta suas atenções para a Liga dos Campeões, com uma estreia de luxo. Nesta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), o time blaugrana recebe a Juventus no Campe Nou. Pelo Espanhol, o próximo duelo é contra o Getafe, no sábado, fora de casa. O Espanyol volta a jogar apenas no dia 18, enfrentando o Celta de Vigo como mandante.





Globo Esporte