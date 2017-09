Comercial lança pré-candidatura de Ademir Chiari e revoga pedido de Cidinha

Não houve votação para o novo presidente do Comercial-SP. A escolha, que aconteceria na última segunda-feira (25), deu lugar para vários debates sobre o futuro comercialino e uma nova abertura de discussões para o novo mandatário. A chapa inscrita pela aposentada Cidinha Sembeneli foi impugnada durante a reunião.





Segundo o presidente do Conselho Deliberativo, Fábio Hersi, a candidatura feria o artigo 57 do estatuto do Comercial, que prevê que o candidato à presidência ou vice-presidência tenha ao menos um ano de associação ininterrupta no clube e ter cumprido mandato à frente do Conselho Deliberativo. Cidinha está no órgão administrativo há apenas seis meses.





Coube, então, ao vice-presidente do alvinegro, Ademir Chiari, uma solução. Ele se colocou à disposição para assumir a cadeira executiva já na próxima eleição, que ainda não teve uma data marcada.





Sem nomes definidos, Chairi deve contar com um grupo de 12 comercialinos que contribuiriam mensalmente com uma quantia para o clube, inicialmente, para retomar os trabalhos nos próximos três anos de mandato. Ainda não há uma expectativa para a definição do presidente.