Coreia do Sul garante vaga na Copa, e Síria pega repescagem após jogo emocionante

A última rodada do Grupo A das eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, teve emoção até o último minuto, literalmente. Fora de casa, a Coreia do Sul segurou o empate em 0 a 0 com o Uzbequistão e garantiu vaga direta. Mas o destaque ficou para o empate por 2 a 2 entre Irã e Síria, que garantiu a seleção síria na repescagem asiática para delírio de milhares de pessoas que acompanharam ao jogo nas ruas de Damasco.





Com 22 pontos, o Irã garantiu a primeira colocação da chave. A equipe havia confirmado de forma antecipada a classificação para o Mundial da Rússia. A segunda vaga direta ficou com a Coreia do Sul, que somou 15 pontos. O empate fora de casa deixou a Síria com 13 pontos, na terceira posição, e com chance de disputar a repescagem. O adversário será Arábia Saudita ou Austrália. Após o confronto asiático, há mais uma repescagem, desta vez contra um rival da Concacaf.





Em um jogo cercado de nervosismo, a seleção da Síria abriu o placar logo aos 13 minutos com Tamer Haj Mohamad. O time, porém, viu Sardar Azmoun marcar duas vezes para o Irã e virar a partida. Quando o destino dos sírios parecia estar definido com a eliminação, Omar Al Somah entrou livre pela direita, bateu na saída do goleiro Beiranvand e correu para o abraço.





A partida entre Irã e Síria foi disputada em Teerã, mas foi na capital síria, Damasco, onde uma multidão se concentrou para torcer pela seleção nacional. Apesar de todos os problemas políticos e sociais que o país vive, o povo foi às ruas, comemorou muito o gol de Tamer Haj Mohamad, viveu a expectativa da classificação, depois da eliminação, e foi ao delírio quando Omar Al Somah deixou tudo igual no último minuto.





