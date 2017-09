Corinthians avança para ter patrocínio máster fixo até dezembro

(Foto: Daniel Augusto Jr)

O Corinthians está perto de voltar a ter um patrocinador máster fixo. A Cia do Terno, empresa que desde julho estampa sua marca na barra da camisa do clube, tem negociação avançada para migrar para o espaço nobre do uniforme alvinegro. O contrato deve ser curto, até o fim do Campeonato Brasileiro, em dezembro.





No clássico contra o São Paulo, no último domingo, o Timão já contou com este patrocínio, porém de forma pontual. O jogo serviu como um teste para empresa, que pode formalizar o novo acordo com o clube nos próximos dias.





Desde o fim do contrato com a Caixa Econômica Federal, em abril, o Corinthians está sem um patrocinador master. O banco estatal ocupava o espaço desde 2012 e pagava R$ 30 milhões por ano.





A intenção do departamento de marketing do clube era fechar com um anunciante por um período mais longo, pelo menos até o fim de 2018. Porém, a dificuldade para encontrar parceiros fez a diretoria aceitar um vínculo curto.





Atualmente, o Timão conta com os seguintes patrocínios: Minds (mangas) Alcatel (costas), Universidade Brasil (ombro), Cia do Terno (barra frontal da camisa), Foxlux (barra traseira da camisa) e Hunter Sports (calção).





Globo Esporte