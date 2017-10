Daniel Serra faz a pole position na Argentina

(Foto: Fernanda Freixosa)









Praticamente desde a primeira etapa da temporada 2017 da Stock Car, Daniel Serra e Thiago Camilo duelam pelas primeiras posições da classificação, do grid e das corridas. Em Buenos Aires, que recebe neste domingo a nota etapa da principal categoria do automobilismo brasileiro após dez anos, não foi diferente. A dupla dominou os treinos livres na capital argentina e na briga pela Pole Position HERO da primeira prova, Daniel Serra levou a melhor sobre o principal adversário ao título.





O piloto da Eurofarma RC e líder do campeonato conquistou sua terceira Pole Position HERO no ano em Buenos Aires. Ele largou na primeira posição do grid em Goiânia e na Corrida do Milhão e em ambas as provas, conquistou a vitória da primeira corrida. “Sempre bom largar na frente, é muito prazeroso para o piloto essa sensação, mas a pole nesta pista não é tão decisiva para a corrida porque o desgaste do pneu é muito grande. Vamos sentar agora e estudar para ver o que vamos fazer para ter um bom carro na corrida”.





O vice-líder Thiago Camilo vai dividir a primeira fila com Serrinha e lembrou a importância da estratégia para a janela de reabastecimento e troca de pneus, principalmente por conta do asfalto abrasivo. “Não temos nenhum plano traçado ainda. Amanhã ainda tem previsão de chuva e quando tem essa variação de pista precisamos nos concentrar primeiro no classificatório e por conta disso vamos trabalhar mais o carro para a corrida no warm-up. Vou tentar aproveitar as oportunidades, hoje mostramos que estamos competitivos. Na largada é tentar manter a posição e tentar nas voltas seguintes uma oportunidade para ultrapassá-lo. Estou bem confiante, temos um carro bom”, destacou o piloto da Ipiranga Mattheis.





Tentando chegar na briga pelo título, o atual campeão da Stock Car, Felipe Fraga acredita que um bom resultado na rodada dupla em Buenos Aires pode o colocar de vez na disputa pelo campeonato. "Acredito que a terceira posição está de bom tamanho para esse grid. É importante largar por dentro aqui e eu até poderia ter conseguido um tempo melhor, mas seria muito difícil entrar na primeira fila. É uma pista em que eu nunca tinha andado e estamos na briga pela vitória amanhã. Estou muito feliz com o meu trabalho e com o de todos da equipe, então vamos para cima. Existe uma previsão de chuva e, como eu não tenho nada a perder, eu gostaria de uma prova com bastante movimentação, pista molhada, enfim, chance de descontar pontos na tabela", diz o piloto da Cimed Racing Team





A eleição para o HERO Push ficará aberta até as 14h20 de domingo e para votar nos seus três pilotos favoritos basta acessar o site oficial www.heropush.com.br, logar com o Facebook e escolher três pilotos. Para o voto ser confirmado, é preciso aguardar o carregamento do botão segurando o clique sobre o logo do HERO Push. O resultado será divulgado as 14h55, durante a formação do grid para a segunda prova.





A largada da primeira corrida da nota etapa da Stock Car está prevista para as 14h, enquanto a da segunda será às 15h10, ambas com transmissão ao vivo pelo canal SporTV.





Confira como foi o treino classificatório:





Q1





Na primeira parte do treino classificatório os 30 pilotos são dividos em dois grupos para decidir os 15 que passam para a segunda fase. Diego Nunes foi o mais rápido, seguido por Felipe Fraga, Daniel Serra, Ricardo Mauricio, Thiago Camilo, Átila Abreu, Allam Khodair, Antonio Pizzonia, Marcos Gomes, Galid Osman, Valdeno Brito, Julio Campos, Cacá Bueno, Betinho Valério e Ricardo Zonta. Rubens Barrichello, maior pontuador da última etapa, não avançou e vai largar em 17o.





Q2





Em oito minutos, os 15 melhores pilotos da primeira parte do classificatório entram na pista juntos para decidir os seis que disputarão a Pole Position HERO no circuito argentino. O líder do campeonato Daniel Serra fez o melhor tempo, seguido por Thiago Camilo, Antonio Pizzonia, Felipe Fraga, Julio Campos e Diego Nunes, que também avançaram para a terceira fase. O pentacampeão Cacá Bueno não fez um bom tempo e vai largar em 14º lugar.





Q3





Os seis melhores pilotos do classificatório entram separadamente na pista para uma única volta rápida para definir quem vai largar na posição privilegiada do grid. E na briga entre os líderes do campeonato, Daniel Serra levou a melhor sobre Thiago Camilo e conquistou a Pole Position HERO. Felipe Fraga e Julio campos dividem a segunda fila e Antonio Pizzonia e Diego Nunes, a terceira.





Confira como ficou o grid de largada para a nona etapa da Stock Car, em Buenos Aires, na Argentina:





1. 29 Daniel Serra

2. 21 Thiago Camilo

3. 40 Felipe Fraga

4. 4 Julio Campos

5. 1 Antonio Pizzonia

6. 70 Diego Nunes

7. 18 Allam Khodair

8. 51 Átila Abreu

9. 90 Ricardo Maurício

10. 80 Marcos Gomes

11. 77 Valdeno Brito

12. 44 Betinho Valério

13. 10 Ricardo Zonta

14. 0 Cacá Bueno

15. 28 Galid Osman

16. 65 Max Wilson

17. 110 Rubens Barrichello

18. 12 Lucas Foresti

19. 110 Felipe Lapenna

20. 8 Rafael Suzuki

21. 5 Denis Navarro

22. 117 Guilherme Salas

23. 83 Gabriel Casagrande

24. 73 Sérgio Jimenez

25. 3 Bia Figueiredo

26. 46 Vitor Genz

27. 30 Cesar Ramos

28. 31 Marcio Campos

29. 9 Guga Lima

30. 25 Tuka Rocha