Dorival fica satisfeito com vitória, mas diz: "São Paulo não pode mais errar"

(Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

O São Paulo teve uma boa atuação na tarde deste domingo e bateu o Vitória, seu concorrente direto na parte de baixo da classificação. Mesmo assim, o triunfo por 2 a 1 em Salvador não o tira da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, como advertiu o técnico Dorival Júnior, ainda que feliz com o resultado e o desempenho de seu time.– Estamos no caminho. É muito cedo ainda para dizer que as coisas viraram. Temos que continuar o trabalho. Continuo achando que a equipe está evoluindo. É natural que, quando os resultados não acontecem, não se consiga notar a evolução – iniciou.– Fico muito satisfeito com o que eu vi hoje. Foi, sim, um resultado importante, mas apenas uma boa vitória, nada além disso. Temos que voltar a visar a partida seguinte. Não temos mais como errar no campeonato. Estamos com passivo muito alto – comentou o treinador, a uma semana do duelo contra o líder Corinthians, no Morumbi.O resultado passou pelos pés de Cueva. O peruano, que entrou no intervalo, deu uma assistência para Éder Militão e fez um gol olímpico. O Vitória até diminuiu, mas não a tempo de buscar o empate.Com os resultados até aqui, o São Paulo saltou da vice-lanterna para o 17º lugar, agora com 27 pontos ganhos. Na pior das hipóteses, ao final da 24ª rodada, a diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento será de um ponto. Nada que permita Dorival se entusiasmar em exagero, até pela lição da queda de produção depois daquela que era a única vitória até então fora de casa, diante do Botafogo.– Não posso ter outra postura, ainda estamos na zona de rebaixamento. Vejo agora uma equipe mais consciente. Vamos trabalhar muito por um grande resultado. Sinto os jogadores muito mais confiantes e interessados com o momento do clube – avaliou, ao mesmo tempo em que tratou de tirar o peso do clássico do próximo fim de semana.– Uma vitória não nos deixará tranquilos, nem uma derrota nos deixará em desespero. Temos que pontuar sempre. O que podia errar, acabou já errando dentro da competição. Temos que ter essa consciência. O espírito que vi hoje é um sinal muito claro de que alguma coisa está começando a mudar.