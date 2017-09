Em grande jogo, Rams contam com trio inspirado para vencer os 49ers

No melhor jogo da temporada, o Los Angeles Rams contou com boa atuação do trio Jared Goff, Todd Gurley e Sammy Watkins para vencer um valente San Francisco 49ers na casa do rival por 41 a 39. Primeira escolha geral do draft de 2016, Goff vive bom momento no começo da temporada e afasta questionamentos sobre sua escolha. O ataque do time contou com um protagonista em cada metade do confronto, na primeira foi Todd Gurley, com três touchdowns, na segunda Sammy Watkins, responsável por duas recepções para pontuação. Pierre Garçon e Brian Hoyer tiveram noite inspirada, deram trabalho para a defesa dos Rams, mas não conseguiram garantir a vitória de sua equipe.





A partida teve um primeiro quarto agitado, com três touchdowns marcados, dois dos Rams e um dos Niners. Um deles o mais rápido da temporada, em apenas 12 segundos, após interceptação de Brian Hoyer na primeira jogada da partida, Todd Gurley já comemorava sua primeira pontuação da noite. O primeiro tempo terminou com os Rams vencendo por 24 a 13, muito por conta de seu running back que foi responsável pelos três touchdowns da equipe.





O San Francisco 49ers não se deu por vencido. Tida como uma das piores equipes da liga, voltaram para a segunda metade da partida com um touchdown que reduziu a vantagem, mas a defesa do time de Kyle Shanahan não tinha resposta para o criativo ataque de Sean McVay. A cinco minutos do fim, o time de San Francisco reduziu a vantagem dos Rams para nove pontos e forçou um turnover no retorno do kickoff.





Com o ataque novamente em campo, Carlos Hyde anotou um touchdown, mas a equipe precisava de uma conversão de dois pontos para empatar a partida e não teve sucesso. Os 49ers arriscaram tudo em um onside kick e recuperaram a posse de bola no meio de campo, era a jogada decisiva. Mas a defesa dos Rams apareceu, Aaron Donald brilhou com um sack sobre Hoyer que garantiu o turnover on downs e a bola para seu time garantir a vitória.





Os Rams voltam a campo na semana quatro, contra o Dallas Cowboys, fora de casa, no dia 1º de outubro, às 14h. No mesmo dia, os Niners tentam a primeira vitória sob o comando de Kyle Shanahan sobre o Arizona Cardinals, às 17h05.





Início de sonho





O confronto começou muito bem para um jogador em especial do Los Angeles Rams: o cornerback Nickell Robey-Coleman. A inspiração do jogador deus as caras logo na primeira jogada do ataque dos Niners. O quarterback Brian Hoyer foi para o passe, mas a bola foi para nas mãos do cornerback dos Rams, que retornou para a linha de 3 jardas do campo de ataque.





Uma jogada depois o running back Todd Gurley recebeu a bola e correu para dentro da endzone para abrir 7 a 0 no placar no touchdown mais rápido da temporada, apenas 12 segundos haviam passado no relógio quando o camisa 30 pisou na endzone.





Ainda no primeiro quarto, Robey-Coleman voltou fazer seu nome ser falado. O running back dos 49ers, Raheem Morstert, sofreu um fumble e o corner dos Rams voltou a aparecer em uma jogada decisiva para recuperar a bola para seu time.





Inspirados





O produtivo ataque do Los Angeles Rams contou com dois astros, um em cada metade do jogo. O primeiro foi o running back, Todd Gurley. Foi responsável por todos os touchdowns do time no período, três, de sua equipe, dois correndo com a bola e um recebendo passe do quarterback Jared Goff.





Em sua terceira temporada na NFL, Gurley sofreu com críticas na última temporada. Após ganhar o prêmio de calouro ofensivo, em 2015, teve um ano de 2016 decepcionante, com só seis touchdowns totais anotados. A chegada de Sean McVay, novo técnico da equipe, mudou as coisas para Gurley, que passou a ser mais efetivo recebendo passes. Em três partidas na temporada 2017/18, já igualou o total de touchdowns do ano passado.





No terceiro e quarto quartos foi vez do recebedor Sammy Watkins botar o time nos ombros e resolver. Foram dois touchdowns recebidos na reta final do jogo que acabaram com as esperanças do San Francisco 49ers de virar o jogo.





Contratado nesta temporada junto com Buffalo Bills, Watkins foi o primeiro recebedor escolhido no draft 2014, uma classe com Odell Beckham Jr., Mike Evans, Jarvis Landry e Allen Robinson, mas conviveu com contusões em seus primeiros anos com os Bills, mas ainda assim foi muito produtivo com a equipe do estado de Nova York.





Do lado vermelho e preto, Pierre Garçon viveu grande noite, foram x recepções para x jardas sendo o principal responsável pela reação do time na reta final. A principal jogada do WR foi uma recepção de 59 jardas em um passe genial de Brian Hoyer.





Veterano em sua nona temporada, Garçon chega a terceira equipe como o principal jogador do grupo de recebedores. No confronto, mostrou entrosamento com Brian Hoyer pela primeira vez na temporada e deu esperança de dias melhores para os torcedores dos Niners.





Confira os jogos da semana 3:





24/09 - 10h30 - Jacksonville Jaguars x Baltimore Ravens

24/09 - 14h - Buffalo Bills x Denver Broncos

24/09 - 14h - Carolina Panthers x New Orleans Saints

24/09 - 14h - Chicago Bears x Pittsburgh Steelers

24/09 - 14h - Detroit Lions x Atlanta Falcons

24/09 - 14h - Indianapolis Colts x Cleveland Browns

24/09 - 14h - Minnesota Vikings x Tampa Bay Buccaneers

24/09 - 14h - New England Patriots x Houston Texans

24/09 - 14h - New York Jets x Miami Dolphins

24/09 - 14h - Philadelphia Eagles x New York Giants

24/09 - 17h05 - Tennessee Titans x Seattle Seahawks

24/09 - 17h25 - Green Bay Packers x Cincinnati Bengals

24/09 - 17h25 - Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs

24/09 - 21h30 - Washington Redskins x Oakland Raiders

25/09 - 21h30 - Arizona Cardinals x Dallas Cowboys





Globo Esporte