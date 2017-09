Equipe N1/Moura Lacerda disputa Torneio Regional de natação

Cerca de 45 atletas da equipe N1/Moura Lacerda (Natação 1limitada/Centro Universitário Moura Lacerda) participarão, amanhã (sábado, 23/09), do Torneio Regional Pré-Mirim a Sênior, realizado pela Delegacia da 5ª Região da FAP (Federação Aquática Paulista). O evento, aberto apenas às entidades filiadas ou vinculadas ao órgão, será realizado, a partir das 7 horas, na Sociedade Recreativa e de Esportes de Ribeirão Preto.





“É uma competição importante, porque poderemos avaliar com tempos oficiais o quanto nossos nadadores evoluíram em relação ao primeiro semestre de 2017”, diz Newton Conte, um dos criadores e técnicos da N1. “Nossa equipe vem treinando forte desde o início do ano. Acreditamos em um excelente torneio, com medalhas, pódios, bons tempos e resultados”, acrescenta Pedro Baldo, também idealizador da N1. Essa será a primeira competição oficial após a formalização da parceria entre as duas instituições.





Lançamento oficial





O lançamento oficial da parceria entre a Natação 1limitada e o Centro Universitário Moura Lacerda aconteceu no último dia 16, no Campus da instituição de ensino em Ribeirão Preto, e reuniu autoridades públicas, representantes do esporte local, atletas e familiares de nadadores. O objetivo da criação da equipe é somatória de forças, tanto no apoio ao grupo de alto rendimento como na revelação e na formação de novos talentos.





O Moura Lacerda disponibilizará suas piscinas, de 25 e 50 metros, e toda infraestrutura do campus para o treinamento dos atletas. A instituição de ensino também dará bolsas de estudos integrais de Graduação e Ensino Médio aos membros da equipe – há três nadadores em cada situação. A Natação 1limitada manterá sua equipe de alto rendimento e toda sua estrutura de treinamento com equipes de federados, maratona aquática, máster e triatlhon, que vêm conquistando protagonismo nas competições que disputa.









SERVIÇO

Evento: Torneio Regional Pré-Mirim a Sênior.

Local: Sociedade Recreativa e de Esportes de Ribeirão Preto – Avenida 9 de Julho, 299 – Centro.

Data: Neste sábado – 23 de setembro de 2017.

Horário: A partir das 7 horas.