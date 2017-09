Escola de Hipismo de Volta Redonda retomará atividades a partir de segunda

(Foto: Jheniffer Núbia)

As aulas da Escola de Hipismo de Volta Redonda serão retomadas a partir da próxima segunda-feira. As atividades vão acontecer na Ilha São João. Farão parte do programa alunos da rede municipal de ensino, entre 8 e 14 anos. O projeto começa atendendo a 48 estudantes, mas o objetivo é que esse número aumente a partir de 2018.





— O reinício vai abranger o número de alunos que nós conseguimos suportar, diante da nossa atual estrutura. Mas para o ano que vem queremos aumentar a quantidade de participantes - explicou Cláudia Dornellas, diretora da Fundação Beatriz Gama, realizadora do projeto.





A iniciativa, que recebe a parceria do poder público, tem o objetivo de que o compromisso com o hipismo melhore o desempenho dos alunos dentro de sala de aula.





— Esse esporte vai ajudar os alunos a terem mais disciplina, concentração e comprometimento. Sem dúvida, a escola de hipismo só gera benefícios - comemorou a secretária municipal de Educação, Rita Andrade.





Globo Esporte