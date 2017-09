Fifa abre investigação e pode punir a Alemanha por cânticos nazistas da torcida

A Fifa anunciou, nesta quarta-feira, a abertura de uma ação disciplinar contra a Federação Alemã de Futebol após o comportamento de seus torcedores na partida contra a República Tcheca, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, na última sexta-feira. Na ocasião, os alemães presentes no estádio entoaram cânticos nazistas durante o hino nacional tcheco e vaiaram o minuto de silêncio antes do início da partida.





No comunicado, a entidade afirmou que está investigando "vários incidentes" e que até mesmo a Federação Tcheca de Futebol passará pela ação disciplinar. Isso porque os tchecos são os responsáveis pela segurança do estádio. As possíveis punições contra as federações devem ser anunciadas pela Fifa até o fim deste mês.





No domingo, o técnico Joachim Löw condenou a atitude dos torcedores presentes. O comandante disse que aqueles que vaiaram o minuto de silêncio embaraçaram a Alemanha e que a equipe sempre teve como objetivo representar os bons valores de um país tolerante. Autor do gol da vitória na partida contra os tchecos, o zagueiro Hummels chamou os fãs que apoiaram a seleção fora de casa de "hooligans".





