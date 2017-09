Fim da novela: Atlético chega a acerto com o Chelsea pelo retorno de Diego Costa

Uma das grandes novelas da última janela de transferências está muito perto de seu capitulo final. O Atlético de Madrid e o Chelsea anunciaram nesta quinta-feira que chegaram a um acerto para que Diego Costa retorno ao clube espanhol, onde chegou em 2007 (e foi emprestado) e saiu em 2014. O atacante passará por exames médicos nos próximos dias e, com tudo certo, começará a treinar sob o comando de Simeone nos próximos dias. A estreia, entretanto, será apenas em janeiro, quando ele poderá ser inscrito pelos colchoneros.





- O Atlético e o Chelsea alcançaram um princípio de acordo para a transferência de Diego Costa. O acordo está pendente pela formalização do contrato entre o nosso clube e o atacante espanhol. O clube inglês autorizou Diego Costa a viajar para Madrid nos próximos dias para se submeter a um exame médico e finalizar seu contrato com nossa entidade. O Chelsea autorizou o atacante a viajar a Madri nos próximos dias para se submeter a exames médico e finalizar seu contrato com nossa equipe - informou o Atlético de Madrid.





Por mais que o jogador esteja fora dos planos de Antonio Conte no Chelsea, o retorno de Diego Costa ao Atleti não será nada barato. Os números variam um pouco. O "AS" noticia que os ingleses receberão € 60 milhões (R$ 225 milhões) pela transferência.





O "Marca", por sua vez, fala em € 55 milhões (R$ 205 milhões) fixos, além de outros € 10 milhões (R$ 37,25 milhões) em variáveis como conquistas individuais e coletivas. O atacante fez o caminho contrário em julho de 2014, quando o Chelsea pagou € 38 milhões (R$ 141,5 milhões na cotação atual) pelo atacante da seleção espanhola.





Nas últimas semanas, Diego Costa não se reapresentou ao Chelsea e passou o início de temporada em Lagarto, sua cidade natal, no Sergipe, à espera de um desfecho nas negociações. Avisado pelo técnico Antonio Conte de que não fazia mais parte dos planos, o brasileiro teria se recusado a retornar para Londres, se reapresentar ao Chelsea e treinar com o time B - o que teria feito o Chelsea manter-se resistente nas negociações sobre o futuro do jogador.





O astro soma 98 dias sem entrar em campo desde que atuou na partida entre Espanha e Macedônia, em junho. Após o provável desfecho positivo da negociação, ele se apresentará à comissão técnica de Diego Simeone e buscará a forma física ideal até o dia 1º de janeiro, quando estará apto a atuar em um jogo oficial do Atleti.





