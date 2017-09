Fim do martírio! Depois de oito anos, Fortaleza passa pelo Tupi e está de volta à Série B

Depois de oito anos, muito sofrimento, eliminações e frustrações, o Fortaleza pode sorrir novamente. Vibre, torcedor tricolor! O Leão do Pici está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro! O Tupi venceu neste sábado (23) por 1 a 0, mas a vaga ficou com o Fortaleza. A pressão foi imensa dos donos casa, tanto que o Galo chegou ao gol aos 37 minutos. Mas o dia 23 de setembro era mesmo para ser colorido em azul, vermelho e branco. Pode comemorar, torcedor do Leão!





O primeiro tempo foi de fortes emoções. Precisando do resultado, o Tupi começou atacando. Nos primeiros minutos, até balançou as redes com Romarinho, mas a arbitagem anulo acertadamente o gol. Os donos da casa também acertaram o travessão e perderam uma chance incrível com Romarinho, que isolou a bola com o gol aberto. O Fortaleza criou pouco. Hiago foi quem melhor se movimentou na frente. No entanto, o placar da etapa inicial ficou mesmo no zero a zero.





A pressão do Tupi seguiu firme e forte no segundo tempo. Marcelo Boeck precisou intervir e salvar o Fortaleza em algumas ocasiões. O Leão do Pici tentava matar o jogo no contra-ataque, mas não conseguiu. A emoção veio aos 37, quando o Tupi chegou ao primeiro gol com Fernando. Os donos da casa se lançaram ao ataque, enquanto o Fortaleza se recompôs todo na defesa. Não fosse por Marcelo Boeck, o resultado podia ser diferente. Mas o dia era tricolor! Vitória do Tupi, mas acesso do Fortaleza em solo mineiro: 1 a 0.





Gols feitos, mas anulados. Bola no travessão. Marcelo Boeck salvando. Romarinho perdendo chance com gol aberto. O Tupi teve muitas, muitas chances para marcar. Abriu o placar apenas com 37 do segundo tempo, com Fernando. Fez pressão até o fim, mas não conseguiu reverter o resultado.





Com o resultado, o Fortaleza avança às semifinais da Série C. O jogo será contra o Sampaio Corrêa, que passou pelo Volta Redonda, mais cedo. Ainda não há data definida para o confronto.





Globo Esporte