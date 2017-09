Fórmula promove aulão com o time Vôlei Ribeirão para incentivar a prática de esportes na cidade

Os atletas do time masculino de vôlei de Ribeirão Preto terão participação especial no "aulão" que a academia Fórmula estará promovendo nesta sábado, (02/09), no Parque Raia. A atividade coletiva será aberta ao público e espera reunir a população para uma hora de descontração e conscientização em favor de uma melhor qualidade de vida.





As aulas contarão com atividades mistas e serão divididas em quatro estações, coordenadas pelos professores Paulo Mestriner, Rafael Costa, Nara Spanó e Maria Otávia Raizaro, todos da academia Fórmula Ribeirão.





Segundo Leandra Nascimento, sócio administrativa da unidade Fórmula Ribeirão, ao lado da atleta Fernanda Venturini, essa é mais uma iniciativa da academia para promover o esporte e as práticas esportivas entre a população. A academia é apoiadora oficial do projeto "Vôlei Ribeirão", cedendo estrutura e acompanhamento de profissionais da área de educação física para os treinos diários do time.





Não há necessidade de inscrição antecipada. A orientação da academia é que os interessados em participar da atividade compareçam ao local com 15 minutos de antecedência, portando roupas e calçados adequadas à pratica esportiva e que façam uso de protetor solar. A previsão de início das aulas é às 8h.