Goleador do Boca, Benedetto marca no fim e garante triunfo contra o Lanús

(Foto: Twitter / @BocaJrsOficial)

Artilheiro do último Campeonato Argentino, Darío Benedetto mostrou mais uma vez seu faro de gol neste domingo. O atacante, que ganhou até uma vaga na seleção argentina com Jorge Sampaoli, aproveitou o erro da defesa do Lanús para marcar aos 39 do segundo tempo e garantir a vitória do Boca Juniors por 1 a 0 em La Fortaleza.





Com a vitória, o Boca se junta a Vélez Sarsfield e River Plate no topo da tabela da Superliga, com duas vitórias em duas rodadas. O Lanús segue sem pontuar e agora volta suas atenções para o duelo argentino com o San Lorenzo pela Libertadores, com o jogo de ida das quartas de final nesta quarta-feira, fora de casa.





Com 28 gols marcados em 33 partidas com a camisa do Boca, Benedetto fez seu oitavo gol nos últimos cinco jogos da equipe (marcando em todos), e contou com uma contribuição de Marcelo Herrera, do Lanús, neste domingo. Aos 39 do segundo tempo, Leonardo Jara fez boa jogada pela direita e cruzou, o zagueiro adversário errou o tempo ao tentar cortar de cabeça, e a bola sobrou limpa para Pipa Benedetto, livre na área, garantir o triunfo.





Globo Esporte