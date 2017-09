Horários alternativos se tornam opção para cuidar da saúde

(Foto: Alisson Santos / WA Comunicação)

Falta de tempo e rotina corrida por conta do trabalho, escola ou faculdade, filhos e afazeres do dia a dia. Quem nunca ouviu alguém falar ou passa por isso? Em pleno século XXI, essas atividades corriqueiras se tornaram desculpas para não cuidar da própria saúde e deixar o bem-estar de lado.





Pensando nessa necessidade de parte da população, centros de saúde como a Clínica Collucci trabalham em horários alternativos. Favorecendo pessoas que desejam cuidar do próprio corpo através do condicionamento físico e do uso da fisioterapia para prevenir lesões, o intervalo para o almoço e o período da noite são opções.





O consultor educacional Fernando Comar busca manter o preparo físico durante a semana, mesmo com uma grande carga horária no trabalho. “Às 20h foi o melhor que encontrei para treinar depois do emprego. Eu começo a trabalhar às 8h e paro às 19h, por isso, à noite ficou bem melhor”, conta.





Atualmente, os treinos de Fernando são durante três vezes na semana com duração de uma hora cada. E essa não é a primeira vez que ele recorre de horários alternativos para manter a saúde em dia.





“Há alguns anos eu saia da faculdade e ia direto para academia, por volta de 23h. Não vejo diferença nos resultados. O que realmente importa é a dedicação. Eu trabalho muito sentado, então sentia bastante dores pelo corpo. E o exercício me proporciona uma vida no trabalho e em casa mais à vontade, por não sentir dores”, ressalta Fernando.





O bem-estar do corpo humano cultivado com atividade física traz mais disposição para enfrentar as “barreiras” da rotina. “Atualmente, a clínica fica aberta das 7 horas até 21 horas, sem fechar para almoço. Nosso intuito é poder cuidar daqueles alunos que tem a vida muito corrida durante o dia e não conseguem separar um tempo para se cuidarem”, afirma Alexandre Collucci, fisioterapeuta e diretor da Clínica Collucci.





A prática regular de atividade física pode trazer vários benefícios, independentemente da idade. Entre eles está a facilidade de diminuir e controlar o peso, além de diminuir o risco de doenças no coração, pressão alta, osteoporose, diabetes e obesidade. Os efeitos também são psicológicos. Exercícios aliviam o estresse, ansiedade, combate a insônia e até auxiliam no tratamento de depressão.





“Cuidar do corpo é muito importante. Não importa se a atividade física será feita pela manhã, tarde ou noite. O ideal é estabelecer uma frequência e fazer com que o organismo se acostume a praticar exercícios sempre no mesmo horário do dia”, explica Eike Bianchi Kohama, preparador físico da Clínica Collucci.





A Clínica Collucci é referência em tratamentos de recuperação e prevenção de lesões há mais de 17 anos. Com ampla estrutura e profissionais de diversas áreas, os atendemos são feitos em Ribeirão Preto, Franca e região.