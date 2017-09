Immobile faz três, e Lazio atropela e impõe primeira derrota ao Milan

Abastecido pelo dinheiro chinês, o Milan conheceu neste domingo a sua primeira derrota na temporada. E foi pesada: 4 a 1 para a Lazio, de Ciro Immobile, autor de três gols no Estádio Olímpico, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Italiano. Luis Alberto fez o outro dos donos da casa, enquanto Montolivo descontou.





O Milan vinha até então de uma sequência de seis vitórias, contabilizando também as fases preliminares da Liga Europa. Mas perdeu os 100% de aproveitamento e acabou ultrapassado pela própria Lazio, que chegou aos sete pontos. Juventus e Internazionale somam nove.





O jogo começou com uma hora de atraso em função da tempestade que caiu em Roma. Com a bola rolando, a Lazio marcou todos os seus gols até os quatro minutos do segundo tempo – Immobile abriu a contagem de pênalti e marcou mais um antes do intervalo, em bonita finalização na área. Na etapa final, o atacante da seleção italiana fez de bico e ainda deu a assistência para Luis Alberto deixar o seu cara a cara com Donnarumma.





