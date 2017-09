Jô sofre contratura na panturrilha e desfalca o Corinthians diante do Cruzeiro

(Foto: Marcelo Braga)

O centroavante Jô sofreu uma contratura na panturrilha esquerda e está fora da partida contra o Cruzeiro, domingo, às 16h, no Mineirão, pela 25ª rodada do Brasileirão. Ele precisará de dez dias para se recuperar.





O jogador de 30 anos sentiu o problema durante o treino de quarta-feira, no CT. Ele foi atendido no campo e abandonou a atividade. Minutos depois, o clube informou que se tratava apenas de cansaço muscular, o que não se confirmou na quinta-feira, após o resultado dos exames.





Sem Jô, autor de 20 gols na temporada (13 deles no Brasileirão), o técnico Fábio Carille deve apostar na entrada de Kazim, seu substituto imediato. O garoto Carlinhos, assim, deve ficar no banco.





Como o Brasileirão ficará parado no período dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, Jô deve perder apenas uma partida pelo Timão. Ele voltaria ao time contra o Coritiba, no dia 11.





Globo Esporte