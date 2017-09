Jonas marca, Benfica faz o dever de casa e vence o Paços de Ferreira

O Benfica fez o dever de casa e venceu por 2 a 0 o Paços de Ferreira neste sábado, em jogo válido pelo Campeonato Português. Cervi abriu o placar para os Encarnados, e o atacante brasileiro Jonas fechou a conta. O goleiro Julio Cesar foi titular pelo time de Lisboa, enquanto Gabigol ficou no banco de reservas e não entrou durante a partida.





Com a vitória em casa neste sábado, o Benfica soma 16 pontos e ocupa a terceira posição no Campeonato Português, que garante vaga na Liga Europa. O líder é o Porto, com 21 pontos, enquanto o Sporting aparece em segundo com 19. O próximo compromisso dos Encarnados será contra o Basel, na próxima quarta-feira, pelo Grupo A da Liga dos Campeões. Com apenas seis pontos, o Paços de Ferreira é o 13º colocado na competição nacional.





O time de Lisboa abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Zivkovic avançou pela direita e tocou para Cervi, na entrada da área, soltar a bomba e marcar um belo gol. No segundo tempo, Jonas aproveitou desvio de Seferovic após cobrança de escanteio e fechou a conta.





Após estufar a rede, Jonas tratou de fazer uma homenagem ao maestro brasileiro João Carlos Martins. O atacante comemorou como se estivesse regendo uma orquestra.





- O maestro é uma pessoa incrível, com uma história de superação que serve de exemplo para todos que enfrentam dificuldades. Ele passou por várias situações difíceis na vida, mas nunca deixou de ir atrás do sonho e da paixão dele. É excelente no que faz justamente por ter entrega, dedicação e competência. Decidi dedicar o gol a ele hoje (sábado) - afirmou Jonas, que diante das câmeras na comemoração enviou "parabéns ao maestro pela sua história".





