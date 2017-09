Jornal: Barcelona retoma conversas para tentar contratar Coutinho em janeiro

Engana-se quem pensa que o interesse do Barcelona em contar com Philippe Coutinho acabou. Segundo o que diz a edição de segunda-feira do jornal catalão "Sport", as conversas do clube com o jogador do Liverpool foram retomadas, apesar do encerramento da janela de transferências há pouco mais de três semanas. O que o Barça planeja é uma nova investida para contratá-lo em janeiro.





A preocupação do Barcelona neste momento é atender as exigências do staff do brasileiro e principalmente do Liverpool para "estabelecer um cenário favorável", conforme explica o tablóide. Coisa que, por conta do pouco tempo hábil, não foi possível ser feita na última janela.





Além disso, o medo dos Reds em decepcionar Jürgen Klopp foi apontado como um dos principais motivos do fracasso na negociação, já que o técnico conta com Philippe Coutinho para brigar pelo título da Premier League. No entanto, os resultados no início de temporada (eliminação na Copa da Liga Inglesa e um modesto quinto lugar no Campeonato Inglês) teriam feito a diretoria mudar de ideia.





Ainda segundo o "Sport", os representantes de Coutinho se reuniram com os dirigentes do Liverpool recentemente e deixaram claro que o plano de carreira do jogador consiste em jogar no Barcelona.





