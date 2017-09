Luan deixa treino mais cedo e vira preocupação para o Grêmio; Geromel volta

(Foto: Eduardo Moura/GloboEsporte.com)

A quinta-feira, minutos antes da viagem ao Rio de Janeiro, reservou uma péssima notícia para o torcedor do Grêmio. O atacante Luan deixou o treino mais cedo, com dores na coxa direita, e foi para o vestiário. Assim, se torna preocupação para o Tricolor não só para o jogo de sábado contra o Vasco, pelo Brasileirão, como também para o duelo da próxima quarta-feira contra o Botafogo, pelas quartas de final da Libertadores.





Luan trabalhava normalmente na atividade da manhã desta quinta quando se isolou no lado do campo e foi saindo lentamente do gramado. Apontou para o músculo anterior da coxa direita e recebeu atenção imediata do médico Paulo Rabaldo, que o examinou e conversou com o atacante ao lado do preparador físico Rogério Dias. Depois, Renato se aproximou, assim como o zagueiro Pedro Geromel.





O atacante deixou o campo cabisbaixo rumo ao vestiário. Foi seu segundo treino após período com a seleção brasileira, quando jogou menos de 10 minutos na vitória sobre o Equador, na Arena, pelas Eliminatórias. Sua presença no jogo de sábado é praticamente descartada, pelo pouco tempo para uma recuperação.





A boa notícia da manhã foi a participação de Pedro Geromel em sua primeira atividade com bola. O zagueiro trabalhou normalmente no treinamento em campo reduzido, de três equipes, mas era um curinga, para evitar intensidade maior. No trabalho, um time precisava marcar o gol, enquanto outro necessitava passar em área delimitada no meio-campo.





Assim, o zagueiro deve estar em condições de jogar na próxima quarta, pela Libertadores, nas quartas contra o Botafogo, no Engenhão. Ele deve integrar a delegação que viaja ao Rio nesta quinta, mas não deve atuar contra o Vasco.





Confira a lista de relacionados:





Goleiros: Marcelo Grohe, Paulo Victor e Bruno Grassi

Laterais: Edílson, Cortez, Léo Moura e Leonardo

Zagueiros: Geromel, Kannemann, Bressan, Bruno Rodrigo e Thyere

Volantes: Michel, Arthur, Cristian, Jailson e Kaio

Meias: Ramiro e Patrick

Atacantes: Barrios, Luan, Fernandinho, Everton, Beto da Silva e Arroyo





