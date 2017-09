Lukaku, Hazard e cia. estarão lá: Bélgica vence a Grécia e se classifica para a Copa

Uma seleção repleta de talentos - e que pode ser dor de cabeça para muita gente - carimbou neste domingo sua vaga na Copa do Mundo da Rússia no ano que vem. A Bélgica de Hazard, De Bruyne e companhia venceu a Grécia fora de casa num jogo dramático até o último apito e é o primeiro país europeu a se classificar para o Mundial em campo - já que os russos também estão garantidos, mas por serem os anfitriões. Vertonghen e Lukaku marcaram na vitória por 2 a 1, enquanto o português naturalizado grego Zeca descontou para os donos da casa.





O jogo realizado no estádio Georgios Karaiskáki, na cidade de Piraeus, também serviu para quebrar um tabu: os Red Devils (como é conhecida a seleção da Bélgica) nunca havia vencido o adversário jogando na Grécia. Além da Bélgica e da Rússia, estão com presença assegurada na Copa do Mundo de 2018 Brasil, Japão, Irã e México.





Por isso mesmo, os belgas não tiveram vida fácil. O duelo foi equilibrado em sua maioria, com a Grécia ligeiramente melhor em determinados momentos. De Bruyne, craque do Manchester City e companheiro de Gabriel Jesus, sofria para criar as jogadas. Enquanto isso, Hazard, homem pensante do atual campeão inglês Chelsea, estava no banco por opção do técnico Roberto Martínez.





Foi então que, aos 24 minutos do segundo tempo, o zagueiro Vertonghen, do Tottenham, experimentou um chute do meio da rua com a perna esquerda e acertou o canto do goleiro Karnezis para abrir o placar. A Grécia não deixou o adversário sequer comemorar e empatou três minutos depois: Zeca completou o cruzamento dentro da área. Mas aos 29, o artilheiro Lukaku apareceu no meio dos zagueiros para cabecear firme e fazer o segundo gol da Bélgica. Foi o décimo gol do atacante do Manchester United nessas eliminatórias.





Com o resultado, a Bélgica chegou aos 22 pontos e não pode ser mais alcançada no Grupo H, já que o segundo e terceiro colocados (Bósnia e Grécia) têm 14 e 13 pontos, respectivamente. Faltam duas rodadas para o fim das eliminatórias.





As duas seleções voltam a campo no dia 7 de outubro, pela nona rodada da chave. A Bélgica vai enfrentar a Bósnia, enquanto a Grécia visita a seleção do Chipre.





