Mais dois: eliminatórias da Ásia têm novas definições de vagas em última rodada

A Copa do Mundo conhecerá mais dois classificados na tarde desta terça-feira. As eliminatórias da Ásia terão a rodada final da terceira fase com seis confrontos, três de cada grupo. O mais esperado deles é o Uzbequistão x Coreia do Sul, em Tashkent, às 12h (de Brasília), praticamente um confronto direto.





No Grupo 1, com o Irã classificado, a Coreia soma 14 pontos, contra 12 dos uzbeques. A Síria tem os mesmos 12 e está em terceiro por conta do saldo de gols. Os coreanos são os únicos que dependem de si, mas jogam fora de casa.





No mesmo horário, a Síria visita o Irã e precisa vencer, além de torcer por um tropeço da Coreia do Sul – de olho no saldo caso o Uzbequistão vença.





Quem ficar em terceiro disputará uma repescagem com o terceiro do Grupo 2 para decidirem o seu destino num outro mata-mata, contra o representante da Concacaf. Hoje o adversário seria a Austrália, com 16 pontos (e saldo de quatro gols), atrás da Arábia Saudita (também com 16 pontos, mas saldo de seis).





Os Socceroos entram em campo às 7h (de Brasília) e devem derrotar a já eliminada Tailândia, jogando a pressão para os sauditas, que recebem o classificado Japão às 14h30. Os Emirados Árabes, em quarto, com 13 pontos (e saldo negativo de dois gols), corre por fora e pode entrar em campo diante do Iraque, às 9h10, já sem chances.





