Marcelo Melo já está em Osaka para a disputa da Copa Davis

Brasil e Japão disputam entre esta sexta-feira (15) e domingo (17) o playoff que definirá quem estará classificado para o Grupo Mundial da Copa Davis em 2018. A equipe brasileira já está em Osaka, cidade japonesa que receberá o confronto, para ambientação e treinos antes da competição. O mineiro Marcelo Melo defenderá o País nas duplas, ao lado do também mineiro Bruno Soares.





Os dois países nunca se enfrentaram na Davis. Os jogos da repescagem serão disputados no piso sintético do Utsubo Tennis Center de Osaka. Além de Melo e Soares, o capitão João Zwetsch definiu o cearense Thiago Monteiro e o gaúcho Guilherme Clezar para as partidas de simples. Daniel Melo, técnico e irmão de Marcelo, integra a comissão técnica.





"Meu foco agora está todo voltado para a Davis. Vamos aproveitar os dias que antecedem o confronto para adaptação ao fuso e treinar, nessa preparação para ajudar o Brasil a conquistar a vaga no Grupo Mundial”, afirma Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Itambé, com apoio da Confederação Brasileira de Tênis.





Após a disputa do US Open, em Nova Iorque (EUA), ao lado de seu parceiro, o polonês Lukasz Kubot, no final de agosto, Melo treinou durante uma semana em Belo Horizonte (MG), até o embarque da equipe brasileira para Osaka.





Melo sobe para terceiro do mundo - No ranking mundial individual de duplas divulgado nesta segunda-feira (11) pela ATP, Melo subiu uma posição e, agora, ocupa o terceiro lugar com 7.790 pontos. Kubot caiu de terceiro para quarto, com 7.500 pontos.





Juntos eles lideram o ATP Doubles Team Race to London, já classificados para o ATP Finals, que reúne as oito melhores parcerias do ano, em novembro, em Londres, na Inglaterra. Melo e Kubot somam 6.910 pontos, estando 1.260 pontos à frente da dupla formada pelo finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers.





Na temporada, cinco títulos e 40 vitórias – O mineiro Marcelo Melo, 33 anos, e o polonês Lukasz Kubot, 35 anos, estão jogando juntos desde o início da temporada. Antes, formaram parceria em torneios como o ATP de Viena, onde foram campeões em 2015 e 2016.





Em 2017, a dupla Melo e Kubot venceu 40 jogos, com apenas 13 derrotas. Entre essas vitórias está a 400ª da carreira do brasileiro, obtida na estreia em Roland Garros.





Das 27 conquistas de Marcelo na carreira, recordista brasileiro em títulos, cinco foram nesta temporada. O primeiro em torneios ATP foi em 2007, no Estoril, em Portugal. Agora, tem dois Grand Slam - Roland Garros 2015 e Wimbledon 2017 -, além de um vice em Londres (2013) e duas semifinais no US Open. Marcelo também lidera no número de títulos em Masters 1000. Em Madri chegou ao sétimo, depois de ganhar Shangai (2013 e 2015), Paris (2015), Toronto (2016), Cincinnati (2016) e Miami (2017).





Este ano, Melo e Kubot comemoraram os títulos de dois Masters 1000 - Miami (Quadra Rápida) e Madri (Saibro) –, o ATP 250 de ‘s’Hertogenbosch, na Holanda (Grama), o ATP 500 de Halle, na Alemanha (Grama), e na grama de Wimbledon, em Londres, na Inglaterra. Foram, assim, campeões em três diferentes pisos.