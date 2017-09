Mesmo com vitória, Botafogo-SP não avança na série C do Campeonato Brasileiro

(Foto: Rogério Moroti/Agência Botafogo)

O Botafogo-SP venceu o Ypiranga-RS na tarde deste sábado (9) por 5 a 3 no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), mas o baixo saldo de gols impediu o tricolor ribeirão-pretano de avançar a próxima fase da série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a derrota do Volta Redonda, o placar em casa não foi suficiente para a classificação.





O Pantera precisava de uma combinação quase improvável para avançar, torcendo pelo tropeço do Volta ou do Tombense. No entanto, a vontade dentro de campo foi diferente dos últimos jogos, e os visitantes ficaram recuados no campo de defesa. Ronaldo e Francis fizeram no primeiro tempo, enquanto o Voltaço perdia fora de casa para o São Bento.





Na segunda etapa, o Botafogo continuou em cima e chegou a fazer 4 a 0 com Gerley e Carlos Henrique. Empatava com o time carioca no saldo, mas perdia nos gols marcados. Entretanto, o Ypiranga descontou com Talles Cunha e Safira. Wesley fez o quinto, mas Vandinho fechou a conta em 5 a 3, o que tirava o Fogão da próxima fase.





Decisões





A próxima fase ficou definida desta maneira (os times a esquerda fazem o segundo jogo em casa):





Sampaio Corrêa x Volta Redonda

Tupi x Fortaleza

São Bento x Confiança

CSA x Tombense