Obesidade: 13 a cada 100 casos de câncer estão ligados ao excesso de peso

O excesso de gordura corporal é um dos grandes vilões da saúde de um modo geral, e mais ainda como fator que influencia o aparecimento de diferentes tipos de câncer. Segundo pesquisa do INCA (Instituto Nacional do Câncer), divulgada recentemente, o distúrbio é responsável por 13 em cada 100 casos de câncer no Brasil.





Os números são ainda mais alarmantes: um a cada cinco brasileiros estão obesos, de acordo com o Ministério da Saúde. "Atualmente o excesso de peso é associado ao risco de desenvolver 13 tipos de câncer como o de mama, esôfago, estômago, pâncreas, vesícula biliar, fígado, intestino (cólon e reto), rins, ovário, endométrio, meningioma, tireoide e mieloma múltiplo", explica Diocésio Andrade, médico oncologista do InORP/Grupo Oncoclínicas.





O especialista ainda alerta que a atividade física aliada a uma alimentação saudável é essencial para a prevenção e controle desse grave problema de saúde e consequentemente, dos diferentes tipos de tumor.





Rotina saudável





A capacidade de prevenir o câncer através da atividade física não está associada somente à prática de esportes competitivos ou de exercícios pesados, segundo Rafael Zimak, gerente técnico da Bodytech Ribeirão Preto. "Com atividades simples do dia a dia já é possível manter o corpo ativo fisicamente. Fazer caminhadas, subir escadas e passear com o cachorro são alguns exemplos que contribuem de várias formas para o organismo, não só na prevenção do câncer, mas também de doenças no sistema cardiovascular", explica.





Corrida Outubro Rosa





Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância desse tema e da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, Ribeirão Preto receberá no dia 1º de outubro a 4ª Corrida Outubro Rosa.