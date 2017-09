Palmeiras vence no Pacaembu e empurra o Coritiba para a zona do rebaixamento

O Palmeiras conseguiu nesta segunda-feira uma importante vitória para embolar a disputa pelos primeiros lugares do Campeonato Brasileiro. Em um jogo com boa participação dos goleiros Fernando Prass e Wilson, o Verdão foi mais eficiente e venceu o Coritiba por 1 a 0, no Pacaembu, pela 24ª rodada. Jean marcou o único gol da partida. O resultado empurra o Coxa para a zona do rebaixamento.





Se a diferença para o Corinthians continua grande (13 pontos), o Palmeiras se aproxima bastante de Grêmio e Santos, vice-líder e terceiro colocado, respectivamente. O Verdão recupera a quarta posição e sobe para 40 pontos, um abaixo do Alvinegro e três atrás do Tricolor gaúcho.





O Coritiba começa a se complicar bastante no Brasileirão. A equipe dirigida pelo técnico Marcelo Oliveira entra na zona do rebaixamento, em 18º lugar, com apenas 27 pontos. Bahia, 16º, e São Paulo, 17º, possuem a mesma pontuação, mas estão acima no saldo de gols.





Cuca apostou na velocidade pelos lados para furar a retranca do Coritiba. E deu certo. Dudu teve papel determinante para o Verdão superar a forte marcação e sair de campo vitorioso. CLIQUE AQUI e veja detalhes da atuação do Palmeiras





O Coxa até conseguia segurar o ataque adversário, mas uma falha defensiva custou o gol de Jean. Para piorar, o ataque não correspondeu e ainda parou em boa atuação do goleiro Fernando Prass.





NÚMEROS DA PARTIDA





Posse de bola: Palmeiras 49% x 51% Coritiba

Finalizações: Palmeiras 16 x 5 Coritiba

Chances reais: Palmeiras 4 x 4 Coritiba

Bolas levantadas: Palmeiras 21 x 18 Coritiba

Escanteios a favor: Palmeiras 10 x 6 Coritiba

Faltas cometidas: Palmeiras 18 x 17 Coritiba

Passes errados: Palmeiras 20 x 27 Coritiba

Roubadas de bola: Palmeiras 16 x 16 Coritiba

Impedimentos: Palmeiras 1 x 3 Coritiba





O Palmeiras enfrenta o Fluminense, domingo, às 16h, no Maracanã. O Coritiba recebe o Botafogo, no mesmo dia e horário, no Couto Pereira.





Globo Esporte