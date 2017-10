Paulo André confirma favoritismo e avança no Desafio Gatlin Contra o Tempo

As raias do Desafio Gatlin Contra o Tempo estão formadas. As classificatórias masculina e feminina das provas de 100m foram disputadas na manhã deste sábado, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Melhor velocista do Brasil, Paulo André de Oliveira confirmou o favoritismo e avançou em primeiro com o tempo de 10s41, seguido do experiente Bruno Lins, com 10s55. Eles vão desafiar o campeão mundial Justin Gatlin e o americano Isiah Young neste domingo, a partir das 10h55, com transmissão do Esporte Espetacular e entrada franca para o público.





Na eliminatória, Luis Gabriel Pereira Silva foi o terceiro colocado, com o tempo de 10s59, enquanto Derick de Souza Silva terminou em quarto, com 10s60. Paulo André falou sobre o primeiro contato com Gatlin.





- A corrida foi bem forte, mas quando vi que estava na frente me senti mais tranquilo. Amanhã tenho mais feras no caminho. Tenho que estar ainda mais tranquilo e preparado. Eu achava que o Gatlin era fechado, mas ele veio aqui do meu lado, me cumprimentou pela prova, foi o máximo. Fiquei igual a criança quando ganha doce. Ele é demais, merece todo o carinho do público - disse.





No feminino, Andressa Fidelis foi a primeira a cruzar a linha dos 100m (11s82) e Franciela Krasucki ficou em segundo com o tempo de 12s27. Elas enfrentarão a brasileira Rosângela Santos, neste domingo. O terceiro lugar entre as mulheres ficou com Geisa Coutinho (12s39). Evelyn dos Santos foi a quarta colocada com a marca de 12s70. Competir ao lado de grandes atletas brasileiras deixa a paraibana Andressa empolgada.





- É uma emoção imensa. Eu vim confiante, mas não esperava passar para a final. Adorei a energia do Cristo e correr nesta pista linda. Amanhã o tempo estará melhor e eu espero fazer uma corrida boa. Estou muito emocionada por poder correr com grandes atletas como a Rosângela e a Franciela. Eu só tenho um ano competindo provas de pista. É tudo muito novo e eu estou muito feliz - disse.





Gatlin parabenizou os vencedores e ainda treinou. O americano falou sobre a sensação de participar do evento pela segunda vez.





- A pista realmente está muito boa e macia, treinei um pouco agora. Assisti a prova dos brasileiros e acho que teremos uma final muito emocionante. É um momento especial para os brasileiros, que estão correndo forte com tempo bem parecido. Tenho certeza que teremos uma ótima competição - disse.





Programação Desafio Gatlin Contra o Tempo

9h - Abertura dos portões para o público.

10h55 – Prova paralímpica

11h27 – Prova feminina

12h – Prova masculina





Globo Esporte