Policial é atingido por explosivo em conflito entre torcedores de Náutico e Inter

Apesar do belo exemplo de Leandro Damião, que emocionou um garotinho ao presenteá-lo com a camisa colorada, um episódio negativo também ganhou destaque após a partida entre Náutico x Internacional, em Caruaru: um policial foi atingido por um explosivo durante conflito entre torcedores dos dois clubes, registrado antes do jogo. Apesar do susto, ele não sofreu ferimentos graves, mas chegou a ser encaminhado ao hospital para avaliação.





Imagens mostram o policial com a farda toda rasgada na parte frontal. O uso de um colete balístico teria contido a intensidade da bomba. Segundo a Polícia Militar, o artefato foi atirado em direção aos policiais por um torcedor colorado.





O repórter Thiago Medeiros ainda apurou com a PM que há desconfiança de que torcedores do Sport - rival do Náutico - estivessem infiltrados na torcida do Internacional.





Em campo, o Inter venceu por 1 a 0, com gol de Leandro Damião, e reassumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos. O Náutico é penúltimo, com 20. Na próxima quarta, às 19h30, o time gaúcho recebe o América-MG em confronto direto pela ponta. O Náutico encara o Paraná fora de casa, terça, às 20h30.





Globo Esporte