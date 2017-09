Por manipulação, Fifa vai remarcar partida entre África do Sul e Senegal

A Fifa anunciou nesta quarta-feira que a partida das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo entre África do Sul e Senegal, vencida pelos sul-africanos por 2 a 1 no dia 12 de novembro do ano passado, precisará ser disputada novamente. O motivo: suspeita de manipulação de resultado.





Em março deste ano, Joseph Odartei Lamptey, árbitro principal daquele jogo, foi considerado culpado por influenciar no placar final e recebeu como punição a proibição do envolvimento em qualquer atividade ligada ao futebol para o resto da vida. Na ocasião, a Fifa disse que ainda iria decidir o que ser feito com relação à partida.





O primeiro gol da África do Sul no duelo saiu aos 43 do primeiro tempo, com Hlatshwayo, em pênalti inexistente depois que o árbitro marcou o toque de mão em uma bola que bateu na perna de um senegalês. Serero ampliou três minutos depois após cobrança rápida de falta, e N’Doye descontou aos 30 do segundo tempo.





Com a anulação do resultado, a África do Sul passa a ter apenas um ponto na classificação do Grupo D das eliminatórias e se complica na briga por uma vaga na Copa do Mundo. Senegal, que tem cinco e está em terceiro, ganha sobrevida e agora depende apenas de si para chegar ao Mundial.





A Fifa informou que África do Sul e Senegal se enfrentarão em novembro, mas a data, horário e local ainda serão confirmados.













Globo Esporte