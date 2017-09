PSG proíbe entrevistas até o jogo contra o Bayern de Munique, diz jornal

De acordo com o jornal francês "Le Parisien", o Paris Saint-Germain cancelou todas as entrevistas marcadas antes da partida contra o Bayern de Munique, na próxima quarta-feira, pelo Grupo B da Liga dos Campeões. O pedido teria sido feito pelo diretor esportivo do clube, Antero Henrique, em um momento em que as notícias sobre a discussão entre Neymar e Cavani para cobrar os pênaltis da equipe ganharam as manchetes pelo mundo.





Ainda de acordo com a publicação, Antero Henrique quer a equipe completamente focada nos próximos compromissos para manter a boa fase esportiva. São oito vitórias em oito partidas até aqui nas competições que disputou. Antes do jogo contra o Bayern, o Paris Saint-Germain tem pela frente o Montpellier neste sábado, pelo Campeonato Francês. O SporTV transmite ao vivo a partir de 12h (de Brasília).





Apesar da proibição de entrevistas, o jornal aponta que as coletivas antes dos jogos, que são comuns na Europa, vão acontecer. O técnico Unai Emery fala com a imprensa nesta quinta-feira, e também participa de coletiva de imprensa na próxima terça-feira, acompanhado por um jogador, antes do jogo contra o Bayern de Munique.





