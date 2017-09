Que passeio! Sem Jesus, City atropela o lanterna e fica com a liderança

O Manchester City precisava de gols para garantir a liderança do Campeonato Inglês. A missão foi cumprida, com folgas, mesmo sem Gabriel Jesus (poupado por Pep Guardiola para a Liga dos Campeões): o time venceu o Crystal Palace por 5 a 0 neste sábado, em casa, pela sexta rodada, e garantiu a ponta da tabela no desempate com o rival Manchester United pelo saldo. Os atacantes Sané, Sterling (duas vezes) e Agüero balançaram a rede.O quinto foi do meio-campista Delph. Esta foi a terceira goleada seguida do clube na competição, após 5 a 0 sobre o Liverpool e 6 a 0 no Watford.





O City demorou a engrenar na partida e chegou a sofrer contra o lanterna. Aos 18 do primeiro tempo, Loftus-Cheek arriscou de fora da área e acertou a trave do goleiro Ederson. Mas ficou no susto. Aos 44, Sané, que ganhou a vaga de Jesus e foi o destaque da partida, abriu o placar com um golaço: David Silva tocou por cima para o alemão, que dominou na área já dando um chapéu em Dann e tocou por baixo de Hennessey.





A etapa final foi um passeio dos donos da casa. Logo aos seis minutos, Sterling recebeu de Sané dentro da área e marcou o segundo gol do time de Guardiola. Também foi de Sterling o terceiro, aos 13, após assistência de Agüero. O argentino, que já havia perdido boas chances antes, finalmente marcou aos 34, quando cabeceou aproveitando cruzamento de Sané. Já aos 43, um golaço para fechar o placar: Delph chutou de fora da área e acertou o ângulo esquerdo do goleiro Hennessey.





Manchester City e Manchester United chegaram à sexta rodada com campanhas idênticas e empatados no primeiro lugar. Com a vitória dos Diabos Vermelhos por 1 a 0 sobre o Southampton, o time de Guardiola garantiu a liderança pelo saldo de gols, já que os dois times ficaram com 16 pontos: 19 a 15. O Crystal Palace, única equipe que não balançou a rede até agora na Premier League, é o lanterna, sem pontuar.





No próximo sábado, o Manchester City visita o Chelsea pela sétima rodada do Campeonato Inglês. Antes disso, o time de Guardiola tem um duelo importante contra o Shakhtar Donetsk, em casa, na terça-feira, pela segunda rodada do Grupo F da Liga dos Campeões. Quem vencer ficará com o primeiro lugar da chave, pois os dois estão com três pontos.





