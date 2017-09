Reintegrado: Felipe Melo volta a treinar com o elenco do Palmeiras nesta segunda

(Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras)

Após uma reunião com o presidente Maurício Galiotte na manhã desta segunda-feira, Felipe Melo foi reintegrado ao elenco do Palmeiras. O dirigente gostou do que ouviu do volante, que estava afastado desde o fim de julho pelo técnico Cuca.





Na tarde desta segunda-feira, o jogador voltará a treinar no mesmo horário do elenco principal. Às 15h, ele concederá entrevista coletiva na sala de imprensa da Academia de Futebol. Como não houve proposta para saída e também não se chegou a um acordo de rescisão, a nova tática da diretoria é tentar reaproximar o jogador e o treinador.





Como primeiro efeito prático, a reintegração visa evitar qualquer sanção judicial, de assédio moral, por exemplo, já que ele vinha treinando em horários alternativos do restante do elenco.





Isso não significa que Felipe Melo agora fará as mesmas atividades do grupo principal ou será reaproveitado por Cuca. Uma nova oportunidade pode ficar para 2018, dependendo do futuro do técnico no clube.





Relembre o caso Felipe Melo:





28 de julho - Cuca reúne elenco do Palmeiras e avisa que Felipe Melo está afastado do jogo contra o Avaí





29 de julho - Após a vitória na arena, Cuca confirma que volante não faz mais parte do elenco alviverde





31 de julho - Em áudio vazado, Felipe Melo chama Cuca de "mau-caráter" e fala em sair do Palmeiras





1 de agosto - Na Academia, volante faz o primeiro treino separado do elenco e posta vídeo nas redes sociais





10 e 14 de agosto - Advogados de Felipe Melo notificam o clube extrajudicialmente duas vezes: a primeira por assédio moral; a segunda por ter detalhes de seu contrato divulgados por um conselheiro





22 de agosto - Cuca descarta a volta de Felipe Melo e afirma que o assunto está nas mãos da diretoria do clube





23 de agosto - Em reunião, o diretor de futebol Alexandre Mattos tenta acertas as coisas entre o técnico e o jogador





27 de agosto - Cuca admite reintegrar Felipe Melo caso o jogador não receba propostas do exterior





28 de agosto - Presidente Maurício Galiotte afirma ter "certeza de que o Felipe quer voltar a vestir a camisa do Palmeiras"





Globo Esporte