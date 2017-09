Ribeirão Preto ganha equipe de natação de alto rendimento

Nadador Pedro Motta é um dos representantes da equipe (Foto: Divulgação)





Ribeirão Preto terá uma equipe oficial de natação de alto rendimento, idealizada pelo Centro Universitário Moura Lacerda. O lançamento oficial acontecerá neste sábado (16), no Campus na universidade, no bairro Jóquei Clube.





A equipe será formada por atletas de diversos níveis, inclusive de alto rendimento, e que representará a cidade em competições estaduais, nacionais e internacionais. A N1 – Natação 1limitada, que tem duas unidades em Ribeirão, também estará apoiando a equipe e disponibilizando sua estrutura para treinamentos e competições.





Além da disponibilizar suas pisicinas de 25 e 50 metros, o Moura Lacerda dará bolsas de estudo integrais de Graduação e Ensino Médio para aos membros da equipe, sendo que três atletas desfrutarão do benefício. Além do alto rendimento, a equipe será representada nas competições de federados, maratona aquática, máster e triatlhon.





No entanto, a equipe de Ribeirão já colhe frutos antes de sua apresentação oficial. O nadador Pedro Motta, de 16 anos, já foi convocado para integrar a Seleção Brasileira nos Jogos Sul-Americanos da Juventude, ocorridos no Chile, e a Seleção Paulista para o Troféu Internacional “Chico Piscina”, um dos mais importantes da modalidade. O atleta possui setes recordes brasileiros de categoria – três na Juvenil 1 e quatro na Juvenil 2. Pedro foi reconhecido pela mídia especializada como atleta destaque no Troféu “Kim Mollo” e no Campeonato Paulista Juvenil.