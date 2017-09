Sem transferência para França, Lucca tem proposta árabe, mas prioriza a Ponte

(Foto: Raul Sauan / PontePress)

Não será desta vez que Lucca vai realizar o sonho de jogar no futebol europeu. Sem acordo entre o Corinthians, com quem ainda tem contrato, e o Nantes, o atacante viu a transferência para a França melar após o fechamento da janela internacional. Ele tem agora duas opções para a carreira.





A primeira é aceitar uma oferta financeiramente vantajosa de um clube dos Emirados Árabes, que demonstrou interesse a ponto de pagar o que o Corinthians deseja (cerca de 5 milhões de euros).





Mas Lucca não tem intenção de ir para o mundo árabe no momento. Artilheiro da Ponte Preta na temporada, com 20 gols em 43 jogos, o atacante prioriza a permanência no Moisés Lucarelli. Ele tem acordo com a Macaca até o fim de dezembro, quando acaba o Brasileirão.





Outro fator que dificulta a ida para os Emirados Árabes é a possibilidade de ganhar espaço no Corinthians. Como ainda pertence ao time da capital, Lucca deve ser reintegrado a partir da pré-temporada para 2018, em janeiro. O técnico corintiano, Fábio Carille, conta com o jogador.





Antes de pensar no ano que vem, Lucca tem mais quatro meses de contrato a cumprir em Campinas. O atacante é uma das novidades de Gilson Kleina para a partida do dia 9, contra o São Paulo, no Morumbi. Em fase irregular, a Ponte conta com o seu artilheiro para voltar a vencer.





Globo Esporte