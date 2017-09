Sérgio Jimenez volta a acelerar na Stock Car, em Londrina

(Foto: Vanderley Soares / Divulgação)









O piloto Sérgio Jimenez, da equipe Hot Car Competições (Bardahl), voltará a competir neste fim de semana no autódromo internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR), palco da oitava etapa da temporada 2017 com mais uma rodada dupla. Além de chegar embalado após uma boa atuação na corrida principal da última prova, em Vello Città, quando foi sétimo depois de ganhar 19 posições, Jimenez traz também boas lembranças no circuito paranaense em sua carreira.





“No ano passado fiquei em quinto na primeira prova em Londrina da Stock Car e disputei o pódio, o que foi um resultado muito bom. Na segunda corrida, eu era muito rápido, mesmo com pneus desgastados, mas acabei levando um toque que me jogou para trás. Também tive de largar dos boxes naquela ocasião, porque a nossa luz de freio estava com problemas, e mesmo assim pontuamos nessa corrida também”, lembrou o dono do Stock #73.





O traçado do autódromo internacional Ayrton Senna conta com 3.055 metros e dez curvas. “Espero repetir um bom trabalho em Londrina. É uma pista onde eu sempre andei bem. Na época da Fórmula Renault, consegui dois pódios lá", relembrou o atleta do HTPro Team. "Tentaremos continuar essa boa recuperação que começamos no Velo Città, buscar mais pontos e, por que não, mais um pódio este ano”, completou o piloto de Piedade, no interior de São Paulo.





Os treinamentos em Londrina terão início na tarde de sexta-feira (8). No sábado (9), o treino classificatório será às 13 horas e, no domingo, as corridas 1 e 2 terão suas largadas às 13 horas e 14h10, respectivamente. O SporTV transmite tanto a definição do grid quanto as corridas ao vivo.





ZDL