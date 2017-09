Sub-15 e 17: Comercial é eliminado; apenas infantil do Botafogo-SP avança

(Foto: Lucas Manaf/Agência Botafogo)

As categorias de base da dupla Come-Fogo estiveram em campo neste sábado para disputar partidas pelo Campeonato Paulista. As categorias sub-17 de Botafogo-SP e Comercial foram eliminadas na segunda fase da competição estadual. No sub-15, o Leão do Norte também não avançou, porém o infantil botafoguense "salvou" o dia e conseguiu passar de etapa.





Para se classificar, o Botinha recebeu o Brasilis, no CT Manoel Leão e conseguiu a vitória por 1 a 0, com gol do meia Caio Henrique. Com os três pontos, a equipe do Pantera chegou aos oito no Grupo 15 e carimbou a classificação para a terceira fase da competição, onde enfrentará São Paulo, São Bernardo e Portuguesa Santista. Já o Comercial viajou para enfrentar o Água Santa e foi derrotado por 2 a 0. Terminando na quarta colocação de sua chave, o Leãozinho está eliminado da competição.





As equipes Sub-17 não tiveram felicidade nessa segunda fase. Com a dupla-Come-Fogo cumprindo tabela. O Pantera recebeu o Desportivo Brasil e foi derrotado por 1 a 0. O time terminou na quarta colocação com apenas um ponto. O Leão foi até São Paulo enfrentar o Palmeiras e levou uma goleada por 5 a 1. O Comercial terminou na terceira colocação da chave, com cinco pontos.





A categoria Sub-20 teve a 17ª rodada do Paulista. A equipe do Botafogo viajou para enfrentar o Noroeste, em Bauru, e terminou no empate em 1 a 1. O Tricolor ocupa a terceira colocação com 31 pontos. A equipe do Comercial descansou nesta rodada e ocupa a quinta colocação com 24 pontos.





Ainda pelo Grupo 1, neste sábado, o Batatais empatou com o Olímpia, fora de casa, por 1 a 1. Já a Matonense, lanterna, levou 8 a 0 do Penapolense, no Tenente Carriço. No Grupo 2, o São Carlos foi goleado por 4 a 0 pelo Desportivo Brasil, enquanto o Velo Clube empatou por 1 a 1 com o Independente.





Globo Esporte