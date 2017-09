Taison marca, e Shakhtar vence Napoli; com gol de Talisca, Besiktas bate Porto fora

(Foto: Gleb Garanich/Reuters)









Em Kharkiv, na Ucrânia, o abrasileirado Shakhtar Donestk recebeu, nesta quarta-feira, o Napoli e estreou com vitória no Grupo F da Liga dos Campeões. Superou os italianos por 2 a 1. Os ucranianos contaram com cinco titulares brasileiros: o lateral Ismaily, o volante Fred, o meia-atacante Bernard, e os atacantes Marlos e Taison.





O ex-atacante do Internacional abriu o placar aos 15 minutos depois de linda jogada coletiva do time ucraniano. O atacante da seleção brasileira recebeu passe de calcanhar do argentino Ferreyra na meia-lua e chutou com a canhota, no canto esquerdo de Reina. Na comemoração, Taison chamou o capitão Srna e tascou-lhe dois beijos.





O Shakhtar ampliou o placar na segunda etapa, com Ferreyra, e o polonês Milik diminuiu para o Napoli, de pênalti, na segunda etapa. No outro jogo do grupo, o Manchester City venceu o Feyenoord por 4 a 0. Na próxima rodada, dia 26, o Napoli recebe o Feyenoord, e o Shakhtard visita o Manchester City.





Talisca deixa marca em ex-rival





Anderson Talisca mostrou, nesta quarta-feira, o seu lado encarnado. Emprestado ao Besiktas pelo Benfica, o meia-atacante brasileiro abriu o caminho da vitória dos turcos por 3 a 1 em cima do Porto, no estádio do Dragão, em Portugal, na estreia de ambos pelo Grupo G da Liga dos Campeões.





Com Pepe e Adriano em campo, o Besiktas mostrou sua superioridade. A importante vitória diante dos portugueses começou aos 13 minutos. O próprio Talisca iniciou a jogada. Ex-Porto, Quaresma – que seria exaltado pela torcida do clube no segundo tempo – recebeu pela direita e cruzou na cabeça do ex-jogador do Bahia: 1 a 0.





O sérvio Tosic fez contra, e os donos da casa empataram. Mas, ainda no primeiro tempo, os turcos marcaram o segundo com o atacante Tosun com um chutaço de fora da área. Na segunda etapa, o veterano holandês Babel recebeu dentro da área, chutou no canto direito de Casillas e fez o terceiro do Besiktas: 3 a 1.





No outro jogo da chave, RB Leipzig e Monaco empataram por 1 a 1 na Alemanha. O sueco Forsberg abriu o placar para os donos da casa aos 32 minutos da primeira etapa, e o belga Tielemans garantiu o empate para a equipe campeã francesa pouco depois. Os brasileiros Jemerson, Jorge e Fabinho foram titulares pelo Monaco.





Na próxima rodada, no dia 26, o Besiktas recebe o RB Leipzig, e o Monaco encara o Porto, no Principado, em reedição da final da Liga dos Campeões de 2004.





Kane brilha em Wembley





Pelo Grupo H – o mesmo de Real Madrid e Apoel –, o vice-campeão inglês estreou bem. O Tottenham recebeu o Borussia Dortmund em Wembley e venceu por 3 a 1 com grande atuação do artilheiro Harry Kane. Ele marcou dois gols do triunfo dos Spurs. Mas quem abriu o placar foi o sul-coreano Heung-Min Son, em excelente jogada pela esquerda e um chute cruzado, logo aos quatro minutos de jogo.





Yarmolenko empatou para os alemães pouco depois, com um lindo chute de fora da área. Mas Kane, em outra infiltração pelo lado esquerdo e com um chute cruzado com a canhota, recolocou os donos da casa na frente aos 15 minutos. O terceiro do Tottenham só veio na segunda etapa, em jogada parecida. O artilheiro novamente recebeu pela esquerda, dominou e finalizou com a esquerda: 3 a 1.

No outro jogo da chave, o Real Madrid venceu o Apoel por 3 a 0. Na próxima rodada, dia 26, o Borussia recebe os espanhóis, e o Tottenham vai até o Chipre encarar o Apoel.





Globo Esporte