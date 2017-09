Trio volta a brilhar, Neymar, Cavani e Mbappé marcam, e PSG inicia missão goleando

O Paris Saint-Germain contratou Neymar e Mbappé nesta temporada e deixou claro que seu principal objetivo é conquistar a Liga dos Campeões. E o primeiro passo foi muito bem dado. O trio de ataque voltou a funcionar bem, com o brasileiro, o francês e Cavani (duas vezes) fazendo gols para comandar a goleada parisiense por 5 a 0 contra o Celtic em Glasgow, na primeira rodada do Grupo B. O outro gol foi de Lustig, contra.





Paris Saint-Germain e Bayern de Munique iniciaram o Grupo B com vitórias, com os franceses levando vantagem no saldo de gols (cinco contra três). Anderlecht e Celtic completam a chave.





O PSG dominou desde o início, teve um gol de Cavani corretamente anulado aos 15, mas não demorou muito para abrir o placar. Aos 18, o time francês partiu no contra-ataque, Rabiot deu grande passe para Neymar, que se livrou do marcador e chutou para fazer 1 a 0. O brasileiro também participou do segundo gol, aos 33, escorando de cabeça o cruzamento de Verratti. Cavani furou, mas a bola sobrou para Mbappé marcar. Seis minutos depois, foi a vez do uruguaio de deixar o dele. Cavani foi agarrado por Simunovic na área e ele mesmo foi para a cobrança de pênalti para ampliar para 3 a 0.





Os visitantes diminuíram o ritmo na segunda etapa, e o Celtic tentou chegar mais ao ataque. Mas, quando o Paris Saint-Germain apertou, voltou a marcar. Neymar chutou duas vezes para fora, e Mbappé acertou bolada no rosto de Ralston antes de Draxler cruzar por baixo, Gordon desviar, a bola bater em Lustig e entrar para gol contra aos 37. Dois minutos depois, Kurzawa cruzou na segunda trave, e Cavani cabeceou com muita categoria para fechar a goleada.





O Paris Saint-Germain volta a jogar no domingo, às 16h (de Brasília), enfrentando o Lyon no Parc des Princes pelo Campeonato Francês. No sábado, às 11h (de Brasília), o Celtic recebe o Ross County pelo Escocês.





Na segunda rodada da Liga dos Campeões, o PSG terá pela frente o Bayern de Munique, recebendo o time alemão em Paris no dia 27 de setembro, às 15h45 (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Celtic vai até Bruxelas para enfrentar o Anderlecht.





Globo Esporte