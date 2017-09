Vanderlei fora da Seleção irrita santistas e outros torcedores: "Ele é brasileiro?"

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Vanderlei, aos 33 anos, é o goleiro mais exigido da Série A do Campeonato Brasileiro, com média de 2,68 defesas difíceis por partida. Opera milagres pelo Santos em quase todos os jogos. Raramente falha. Mesmo assim, ainda não ganhou uma chance na seleção brasileira.





O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira a lista de convocados para os jogos contra Bolívia e Chile, nos próximos dias 5 e 10, o segundo deles em São Paulo. Os três goleiros convocados foram Alisson (Roma), Cássio (Corinthians) e Ederson (Manchester City). Alguns jogadores ganharam a primeira chance, como Artur, do Grêmio, e Fred, do Shakhtar. Mas, mesmo com os testes, o camisa 1 do Peixe não entrou na lista.





– O técnico é um ser humano e não exige milagre de outro ser humano, ele exige performance. Ele (o técnico) tem a humildade de entender que tem outras pessoas com conceitos diferentes do dele. Mas não usa esses adjetivos, não exijo milagre de ninguém – explicou Tite, irritado, ao ser questionado sobre qual o nível de milagre que a comissão técnica da Seleção espera de Vanderlei.





– Não dá para ser bonzinho com todo mundo. Já aconteceu de repetir os goleiros, estamos com uns sete goleiros, a nossa safra é muito boa. Os três convocados estão bem. Acompanhei o clássico (Santos 2 x 0 Corinthians, no domingo passado), os dois goleiros (Cássio e Vanderlei) jogaram muito – completou.





Globo Esporte