VAR define pênalti, atacante Icardi marca, e Internazionale vence o Spal

A Internazionale segue em grande fase no Campeonato Italiano. Neste domingo, jogando em casa, a equipe venceu por 2 a 0 Spal. O primeiro gol foi marcado pelo atacante argentino Icardi, cobrando pênalti no primeiro tempo, e o árbitro da partida precisou do auxílio do VAR (árbitro de vídeo, em português) para definir a penalidade. Perisic fechou a conta.





Com a vitória em casa neste domingo, a Inter de Milão soma nove pontos e ocupa a segunda colocação do Campeonato Italiano. Tem a mesma pontuação da Juventus, mas perde nos critérios de desempate. Com quatro pontos em três rodadas, o SPAL ocupa apenas a nona posição.





Taticamente, a Inter fez uma bela partida. Fechou os espaços do rival, tocou a bola, atacou pelos lados do campo e criou boas oportunidades. Quando João Mario foi derrubado aos 26 minutos, o árbitro Claudio Gavillucci apontou falta. Mas diante da reclamação dos jogadores da Inter, ele pediu o auxílio do VAR, confirmou que o português estava dentro da área, voltou atrás e marcou pênalti. Icardi cobrou e marcou.





No segundo tempo, a Inter seguiu com o controle do jogo. Foi chegando ao ataque até que Perisic acertou uma bomba com a canhota dentro da área, colocou a bola no ângulo e fechou a conta. O golaço do croata saiu justamente na semana que ele renovou seu contrato com o clube até junho de 2022.





Globo Esporte