Vitória vence no Horto, sai do Z-4 e aumenta a crise do Atlético-MG; Micale é demitido

De um lado o Atlético-MG, dono da segunda pior campanha como mandante do Campeonato Brasileiro. Do outro o Vitória, segundo melhor visitante. O futebol nem sempre segue uma lógica exata, mas na noite deste domingo, no Independência, seguiu. Pior para o Atlético-MG, que tropeçou nos seus próprios erros e viu o Leão da Boa Terra vencer por 3 a 1. Neilton colocou o Vitória em vantagem logo aos dois minutos. Pouco depois, Cazares deixou tudo igual, aproveitando assistência de Fred, que completou nove partidas sem marcar. Na segunda etapa, Yago, em contragolpe fatal, fez 2 a 1 para o time baiano, que, com o resultado, saiu da zona de rebaixamento. No último lance do jogo, Tréllez ainda aumentou a conta do Vitória e fechou o placar em 3 a 1. O Galo permaneceu com 31 pontos e caiu para a 11ª posição com a derrota. O jogo marcou a demissão do técnico Rogério Micale, que saiu do comando do Galo após apenas dois meses de trabalho.





Um apagão na defesa do Atlético-MG custou caro logo aos dois minutos. O Vitória não perdoou. O ex-atleticano Fillipe Soutto achou Neilton, em condição legal, livre na área. O atacante só tocou na saída do goleiro Victor para abrir o placar. O Rubro-Negro se fechou e criou dificuldades para o Galo. Porém, aos 17 minutos, o Alvinegro colocou a bola no chão. Em bela trama entre Fred e Cazares, o meia equatoriano ficou cara a cara com o goleiro Caíque e empatou. No restante da etapa, o Atlético-MG seguiu com maior posse de bola e o Vitória tentando contra-atacar. Os times erraram muito e não criaram chances de gol.





Para tentar buscar a vitória, Rogério Micale fez duas mudanças ousadas no decorrer da etapa. Primeiro colocou Otero no lugar de Adilson e depois sacando Fred para a entrada de Rafael Moura. As mexidas abriram o time do Galo, e o Vitória ficou na espera de uma oportunidade. Sem ver o Atlético-MG criar, a chance do time baiano veio aos 23 minutos. Após vacilo de Léo Silva, Tréllez cruzou para Yago chegar batendo. O gol rubro-negro instaurou a revolta no Horto, e Galo sentiu o baque. Sem conseguir pressionar, virou presa fácil com meras jogadas de linha de fundo. O Vitória ainda fez mais um. No último lance do jogo, Tréllez recebeu cara a cara com Victor e, com muita categoria, bateu por cima para dar números finais ao jogo: 3 a 1.





Sobrou para o técnico Rogério Micale. Foi chamado de “burro” por parte da torcida no segundo tempo, logo após o Vitória marcar o segundo gol. No minuto anterior, o treinador havia sacado o atacante Fred para a entrada de Rafael Moura. As críticas aumentaram quando Micale sacou Luan para a entrada de Marlone. “Vai embora! Vai embora”, gritaram alguns atleticanos. Não deu outra: após a partida, o presidente Daniel Nepomuceno anunciou que Rogério Micale não é mais o treinador da equipe. Deixou o time após apenas dois meses no comando.





O Vitória provou ser um dos visitantes que mais dão trabalho no Campeonato Brasileiro. O time chegou a seis vitórias em 12 partidas fora de casa. Os baianos não tiveram dó das falhas do Atlético-MG. Destaque para o atacante Tréllez, que deu assistência para o segundo gol e marcou o terceiro do Rubro-Negro. Na defesa, o Vitória segurou a pressão do Galo e festejou mais três pontos longe de seus domínios.





Os atacantes Fred e Robinho seguem devendo no Atlético-MG. O primeiro completou 24 partidas sem marcar. O segundo chegou a nove. Mas o jogo contra o Vitória significou o fim da seca para outro atleticano. Cazares encerrou uma série de 15 partidas sem balançar as redes. O meia equatoriano, que vive momento instável no time, marcou o 19ª gol com a camisa alvinegra. Ele deixou Dátolo para trás e se isolou como segundo estrangeiro quem mais fez gol pelo Atlético-MG. Quem lidera a lista é o argentino Lucas Pratto, com 42 gols.





Com o resultado, o Atlético-MG segue estacionado no meio da tabela, agora na 11ª colocação, com 31 pontos. Porém, o time vê o G-6 cada vez mais distante. Agora são nove pontos separando o Galo da sonhada vaga na Libertadores de 2018. Já a zona de rebaixamento está a apenas três pontos. O Vitória respira. O time deixou o chamado Z-4, subindo para a 15ª posição, com 29 pontos. Na próxima rodada, o Atlético-MG vai até Curitiba enfrentar o xará paranaense. O duelo será no domingo que vem às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada. O Vitória também entra em campo no domingo, mas às 11h. Os baianos voltam a jogar como visitantes. Encaram o Botafogo no Engenhão, no Rio de Janeiro.





