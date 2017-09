Vôlei Ribeirão contrata oposto do Atibaia e soma três reforços para Taça Prata

(Foto: Divulgação / Corinthians)

O Vôlei Ribeirão apresentou nesta terça-feira o terceiro reforço para disputar a Taça Prata, competição que dá vaga à Superliga B. Depois do líbero Fábio Paes e do central Brunão, o técnico Marcos Pacheco pode contar com os trabalhos do oposto Rafael Bairros, de 21 anos e 2,01 metros.





O novo camisa 1 do time de Ribeirão disputou o Campeonato Paulista pelo Atibaia. O jogador também tem passagens pelo Rio do Sul, São Caetano e Sesi-SP.





Assim como os outros dois reforços, o oposto fará sua estreia pelo Vôlei Ribeirão na Copa Maringá, na quarta-feira, contra o Maringá Vôlei, em torneio preparatório para a Taça Prata.





Globo Esporte