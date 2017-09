Zé Ricardo usa pausa para avaliar elenco e definirá time só na próxima semana

A primeira semana de trabalho de Zé Ricardo no Vasco foi de avaliação. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o treinador explicou que usou o período para conhecer melhor os jogadores. Ele indicou que começará a definir o time titular para o jogo contra o Grêmio a partir da próxima segunda-feira, mas não deve fazer muitas mudanças em relação à equipe que venceu o Fluminense.





- Disse aos atletas que nessa primeira semana ia fazer uma avaliação geral, oportunizar todos nos trabalhos que temos feito. A partir da semana que vem, vamos fazer nossas escolhas. E a partir daí, espero que os jogadores tenham lealdade ao nosso trabalho. Fiquei muito feliz com a disposição e o recebimento deles – disse Zé.





No treino de quinta-feira, o técnico testou Yago Pikachu no time titular, pois Wagner acabou poupado por desgaste. Outros testes foram feitos. Para Zé, haverá um período de transição para fazer com que o Vasco jogue da maneira que ele pretende.





- Gosto da equipe que tenha forma de jogar mais posicional. Essa é a minha maneira de enxergar. Estou fazendo avaliações para depois chegar ao melhor denominador para as partidas. Não vejo muitas mudanças que serão feitas em relação ao jogo passado. Até porque não seria inteligente da minha parte fazer mudanças, gerando desequilíbrio na equipe.





O Vasco volta a treinar na manhã deste sábado. O time volta a campo no dia 9 de setembro, contra o Grêmio.





Veja outros tópicos da coletiva de Zé Ricardo:





Pikachu testado

Yago treinou em virtude de o Wagner ter sido poupado do treino. Botamos o Yago, que já jogou nessa função mais adiantada. Dentro da característica, pode compor o meio-campo e auxiliar na fase defensiva, pois já jogou de lateral. Não tem muita novidade.





Luis Fabiano

O que a gente teve de informação é que a recuperação seria entre cinco e seis semanas. Hoje tive o primeiro contato com ele. Apresentou-se para iniciar o tratamento. Está muito animado. Tomara que consiga antecipar esse prazo e possa estar em breve com a gente em campo.





Liberação de São Januário

Fundamental a volta. Só pela energia que o estádio traz para nós. É fundamental que a gente tenha esse ponto a nosso lado, até porque a gente sabe que grande parte dos pontos que fazemos são dentro de casa.





Ideia de jogo

Tem que encontrar equilíbrio. Acredito que o futebol tem que ser trabalhado de forma integral, buscando melhorar defensivamente e ofensivamente. Queremos fazer um grupo que se doe o tempo todo, diminua os espaços do adversário e tenha a bola para jogar. Essa é a ideia. Não é da noite para o dia.





Sem rede social

Venho diminuindo rede social há algum tempo. No início a curiosidade era grande, porque estava começando a carreira como profissional. Com o decorrer do tempo, ainda em 2016, percebi que tirava um pouco o foco, não dava tempo de trabalhar. Até porque tinha muita gente fazendo comentário que não tinha a ver com a realidade. Preferi me atentar um pouco às coisas boas.





Globo Esporte