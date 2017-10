Ademir Chiari registra chapa, e Comercial terá candidato único em eleição

O Comercial terá um candidato à presidência do clube na eleição que acontecerá na próxima segunda-feira. A chapa encabeçada por Ademir Chiari foi inscrita no fim da tarde desta quarta-feira, no prazo limite para o registro.





Atual vice de Brenno Spinelli, Chiari é empresário e tem 63 anos. Compõem sua candidatura à presidência do Leão Adriano Soares Mendes (1º vice), David Isaac (2º vice), Jorge Rodini (3º vice), Luiz Otávio Sorrini (4º vice) e Jacques Bartolomeu (5º vice). Rangel Scandiuzzi, ex-presidente, será o diretor de futebol do clube.





Com um candidato, Ademir Chiari deve ser aclamado na segunda-feira, às 19h, no Palma Travassos, em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo. Ele comandará o Leão do Norte nos próximos três anos.





Globo Esporte