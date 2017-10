Admirador de Casemiro, Mourinho quer levar o brasileiro ao United, diz jornal inglês

Em negociação para renovar seu contrato com o Real Madrid, válido até 2021, Casemiro interessa ao Manchester United. É o que noticia nesta segunda-feira o jornal britânico "Daily Mail". O treinador da equipe, José Mourinho, é um grande admirador do futebol do volante brasileiro, mas, dentro do clube inglês, a diretoria sabe que a tarefa de tirá-lo do atual bicampeão europeu não é simples.





Além da complicada negociação para tentar tirar um dos pilares da equipe bicampeã da Europa com Zidane, o Manchester United teria que enfrentar ainda a concorrência do PSG e seu forte poderio financeiro. De acordo com o "Daily Mail", Neymar recomendou à diretoria da equipe francesa a contratação de seu companheiro de seleção brasileira.





Casemiro foi um dos cinco brasileiros indicados à seleção do ano da Fifa, mas acabou não ficando entre os 11 selecionados. Tricampeão da Champions, ele começou a carreira no São Paulo, de onde se transferiu para o Real Madrid em 2013. Na temporada 2014/15, foi emprestado ao Porto para depois voltar em definitivo para a equipe principal do time merengue.





Globo Esporte